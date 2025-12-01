酸國民黨附和統一 徐國勇：不能上完廁所才去買衛生紙

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照片
賴總統宣布編列1.25兆國防特別預算，遭在野批評「戰爭將至準備打仗」。民進黨秘書長徐國勇今批，這是「不正當連結」，中了共產黨的計；國民黨把強化防衛等同戰爭來臨，等於拋棄自我防衛能力，就是附和統一，把台灣送給中國，「總不能上完廁所才去買衛生紙」

民進黨中國部今舉行「和平繁榮．民主永續2026新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會。對於在野質疑國防預算是準備打仗，徐國勇說，國防預算若要連結戰爭，過去稱「國無兵恆亡」，國家若無軍隊一定滅亡，因此自我保護能力實屬必要。

徐國勇舉例，每個人家裡都有鎖，「難道有鎖就代表小偷必來臨」，更有人比喻「總不能上完廁所才去買衛生紙」，對於要侵略台灣的境外勢力有所防備，本來就是必須的。他又說，1.25兆國防預算是分8年執行，一年約1600億元，怎麼會太高？

談及國共歷史， 徐國勇指出，國民黨每次「容共」就削弱自身實力，最後「打輸走贏，走來台灣」。他補充，蔣介石當時沒有總統身分，但蔣將許多發展台灣預算全部用在國防，保持60萬大軍，就是為保衛台灣；如今國民黨把強化防衛等同戰爭來臨，就是拋棄自我防衛能力，就是附和統一，把台灣送給中國。

徐國勇說，中華民國與中華人民共和國「互不隸屬」，必須保持一定實力，「只有備戰才能夠避戰」。

