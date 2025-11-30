「秋鬥」反戰 呼籲賴政府停止無條件軍購

二○二五秋鬥大遊行昨天登場，逾百人高舉「反Lie求真、反戰求生」白布條。國民黨主席鄭麗文高聲質問，台灣一旦淪為戰場，什麼都是空談，政府砸錢債留子孫，能換來台海安全？鄭麗文昨出席台北市議會黨慶活動時表示，國民黨絕對不會讓台灣淪為戰場，也絕對不會讓台灣成為下一個烏克蘭，「我們不是麻煩製造者，不要戰爭、要和平」。

秋鬥遊行隊伍昨從立法院出發，行經台北車站後抵達凱達格蘭大道。勞團質疑，一點二五兆國防特別預算將排擠教育、社福等預算，呼籲賴政府停止無條件軍購。秋鬥發起人鄭村棋說，台灣、中國大陸可以和平相處，為何要走到兵戎相向？賴清德總統上任後不只擴大對美投資，一點二五兆軍費更是要掏空台灣，真正帶來戰爭的從來就不是中國大陸，而是美國。

本報調查發現，國防部戰規司正與美國在台協會（ＡＩＴ）安全合作組針對研擬中「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」及二○二六年度國防預算，整合九大項準備對美提出的軍購要價書（ＬＯＲ，台灣向美國提出正式採購軍事設備的書面請求），內容包括「台灣之盾」所需首批對美採購第四套並具備美軍現役整合戰鬥指揮系統（ＩＢＣＳ）的愛國者三型飛彈、同時性能提升九個愛國者連至美軍現役指管構型案。

根據中科院資料，目前向我方提案者，有美商諾斯洛普．格魯曼公司所提ＩＢＣＳ案，與安杜里爾公司所提開放式ＡＩ指管平台Lattice OS案。兩公司都承諾有能力以愛國者架接國造天弓系列防空飛彈，這也是「台灣之盾」重要關鍵。

在國防特別預算案中，其中一項是空軍建案準備向美商雷神公司新採購第四套、三個連的愛國者三型防空飛彈，指管將採用ＩＢＣＳ案，同時將據此提升我現役九個愛國者連至美軍指管構型。但目前編列的預算案中，未見國造與美製防空飛彈系統整合案。

國防部昨表示，台灣之盾係達到建立重層攔截網、導入ＡＩ輔助整合式之決策與感知系統、有效攔截之整體防空系統，任何可達到此要求的防空指管系統，均為未來選商籌購之潛在標的。

「反戰」成為今年秋鬥主訴求，鄭麗文昨上台抨擊，勞保面臨破產危機，民進黨不敢改革，想要每年直接以政府撥補千億元，如此寅吃卯糧，債留子孫，能換來台海安全？結果可能剛好相反。她也說，「沒有命，什麼都是假的」，和平是不可以倒退的底線，不要讓台灣成火藥庫。