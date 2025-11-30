聽新聞
0:00 / 0:00

國防特別預算 藍白：F-16V至今都沒到

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰／台北報導

對於八年一點二五兆元國防特別條例草案將送立院審議，國民黨立委黃健豪指出，賴清德總統既然說中共二○二七年武統台灣，該預算就應在兩年內編列完畢才有意義；民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，賴總統本來就有設定階段目標，我國也需依照不同預估調整腳步。

黃健豪說，賴總統既然說中共以二○二七年完成武統台灣的準備為目標，應該讓預算在近兩年內編列完畢，拖到八年後已沒意義，應該及早備戰，並檢視到底能做什麼，立法院也能及早監督；況且八年後，現在主政者都已經不在位子上，又要怎麼追究責任？

黃健豪批評，中共威脅固然存在，但不能每次都以此當藉口，國防部二○一九年以解放軍軍事現代化為由，編特別預算要採購Ｆ─16Ｖ，至今一架都沒到貨；二○二一年，又要編列八百多億元魚叉反艦飛彈，才能殲滅解放軍登陸船團，至今也沒到貨；不能每次都用這招編預算，並以「拖」字訣應對。

民眾黨團副總召張啓楷表示，我國對美採購Ｆ─16Ｖ戰機一架都還沒交機，「該給的武器就該趕快給」，否則所謂的國防特別預算，不管分幾年都緩不濟急，未來將在立法院嚴格審查。

國防預算

延伸閱讀

核三最快2027重啟 鍾佳濱：想必國民黨同意烏坵做最終處置點

喊人人致電韓國瑜阻新財劃法 黃國昌批綠委：淪為行政權附庸大可辭職

張啓楷指我對美投資3,500億到5,500億美金 經濟部：尚未確認也沒簽定

張啓楷就「台灣模式」：經濟部認美要求投資3500至5500億美元

相關新聞

「秋鬥」反戰 呼籲賴政府停止無條件軍購

二○二五秋鬥大遊行昨天登場，逾百人高舉「反Lie求真、反戰求生」白布條。國民黨主席鄭麗文高聲質問，台灣一旦淪為戰場，什麼...

新聞眼／台灣之盾 政治軍購寫照

台美軍購常常是政治問題，而非純然防務需求。近年這現象愈發嚴重，賴清德總統推動「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，其中「...

「博勝案」翻版？專家：先整合在台美製防空系統

賴清德總統提出「台灣之盾」，軍事專家表示支持，但台灣應先務實整合在台美製防空系統，第二階段再求整合技術面較難的美製與國造...

國防特別預算 藍白：F-16V至今都沒到

對於八年一點二五兆元國防特別條例草案將送立院審議，國民黨立委黃健豪指出，賴清德總統既然說中共二○二七年武統台灣，該預算就...

賴總統國情報告「多問多答」？ 民眾黨團：可列入考慮方案

賴清德總統提出1.25兆元國防特別預算，國民黨立法院黨團擬提案邀請其進行國情報告，並思考以「多問多答」方式實施，預定在1...

美前官員：台軍費朝5%邁進合理 採購訓練同樣關鍵

面對中共威脅，台灣逐步提高軍費。前美國國防部（現稱戰爭部）印太安全事務助理部長瑞特納接受中央社專訪表示，台灣國防支出在未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。