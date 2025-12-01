快訊

基隆自來水連日異味爆民怨 謝國樑：明依飲用水管理條例開罰台水

聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／台灣之盾 政治軍購寫照

聯合報／ 本報記者洪哲政
賴清德總統要打造「台灣之盾」，強化防衛韌性。圖為漢光演習在台北河濱公園部署愛國者飛彈防禦系統。本報資料照片
賴清德總統要打造「台灣之盾」，強化防衛韌性。圖為漢光演習在台北河濱公園部署愛國者飛彈防禦系統。本報資料照片

台美軍購常常是政治問題，而非純然防務需求。近年這現象愈發嚴重，賴清德總統推動「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，其中「台灣之盾」與相關軍購，恐怕是近年政治干預軍方傳統建案程序的極致寫照。

據調查，「台灣之盾」的構想十月由高層公開提出，傳統軍購是「由下而上」，國軍依據戰備需求，依序納入五年兵力整建、系統分析、建立期程工項等繁雜程序，再送總統核定。但十月公開，國防部根本無法即時跑建案又框列預算，因此也就出現台美事前合作整合對美提出軍購要價書（ＬＯＲ）的現象。

特別預算中的建案是「由上而下」，美方協調高層下令，軍方依指示快速辦理，在美方指導下統一操作，將進度落後的加速，統一將作業需求、期程、工項、整規書核定，「喬」到將「餅」做到符合美方指導。

國軍未來將面臨共軍的多重空中威脅，防空火力需要整合，尤其是美製整合國造系統，台灣之盾構想十分合理。但目前兩家美商提案，雖然其中一家因獲愛國者飛彈系統採用，似獲得先機，但關鍵的土洋飛彈指管整合問題，兩家都未具體提案。因為台灣戰場環境不同美軍，要整合國造系統，是美商過去沒有的經驗。

以國軍推動至今已經卅年的「博勝案」（迅安系統）為例，該案基本上就是當年引進美軍LINK-16鏈路，透過各型武器載台或戰術單位的MIL-STD-1553，接上LINK端點或地空鏈路，試圖將陸海空載台資訊交換、連結在同一平台，自動把數據、位置傳至博勝的雲端，希望在指揮機制即時顯示載台狀態、油料、攜彈量等，這些資料過去要靠飛行員自己以無線電傳呼回報。

不過，博勝案至今也只能整合全機已數位化、具備LINK-16端點的美製載台，台製、法製與過於老舊的二戰裝備，始終無法納入。至今部分載台仍然要靠無線電傳呼，或轉而分配一台繫在飛行員腿上、人員手持的平板，手動輸入，長年為人詬病。原因是土洋系統整合費用太貴，法、台對介面技術釋出的態度也始終保留。

台灣之盾要做的是在網路與ＡＩ發達下，將國軍指管網狀化，把土洋攔截器與指管感應器串在一起，加以快速精準地分配任務。但眼前的只有美製系統的整合，關鍵的土洋系統整合只是願景，而且還很遙遠，不是眼前這筆特別預算就能企及。

國防預算 台灣之盾 軍購

延伸閱讀

批政府債留子孫換不了台海安全 鄭麗文聲援秋鬥：命沒了什麼都是假的

影／秋鬥喊「和統可能」 鄭麗文現身沉默

專家：減少對俄依賴 越南擬向美軍購以達國防多元

賴總統提2條件赴國會報告國防特別預算 林沛祥：一定要即問即答

相關新聞

「博勝案」翻版？專家：先整合在台美製防空系統

賴清德總統提出「台灣之盾」，軍事專家表示支持，但台灣應先務實整合在台美製防空系統，第二階段再求整合技術面較難的美製與國造...

新聞眼／台灣之盾 政治軍購寫照

台美軍購常常是政治問題，而非純然防務需求。近年這現象愈發嚴重，賴清德總統推動「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，其中「...

賴總統國情報告「多問多答」？ 民眾黨團：可列入考慮方案

賴清德總統提出1.25兆元國防特別預算，國民黨立法院黨團擬提案邀請其進行國情報告，並思考以「多問多答」方式實施，預定在1...

美前官員：台軍費朝5%邁進合理 採購訓練同樣關鍵

面對中共威脅，台灣逐步提高軍費。前美國國防部（現稱戰爭部）印太安全事務助理部長瑞特納接受中央社專訪表示，台灣國防支出在未...

新聞眼／兩岸對抗不對話 和平恐淪奢望

賴清德總統一番中共二○二七攻台言論，引發國內外關注，雖然他昨澄清說二○二七年是指中國要做好攻台的「準備」，但政治效應持續...

賴總統有條件願赴國會報告 藍白：一定是一問一答

在野黨擬邀賴清德總統赴立法院，針對一點二五兆元國防特別預算進行國情報告。賴總統昨表示，若朝野黨團有共識，又符合憲政程序，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。