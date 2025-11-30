賴總統國情報告「多問多答」？ 民眾黨團：可列入考慮方案

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統昨天出席「總統與青年論壇」與高中學生對話。記者胡經周／攝影

賴清德總統提出1.25兆元國防特別預算，國民黨立法院黨團擬提案邀請其進行國情報告，並思考以「多問多答」方式實施，預定在12月2日國民黨團大會時討論。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天表示，不管是「一問一答」還是「多問多答」，都是可以列入考慮的方案，前提是賴總統一定要接受立委提問。

賴總統上周宣布提出新台幣1.25兆元國防特別預算，國民黨團對於國情報告究竟要以怎樣形式還未有共識，礙於民進黨過去釋憲，「即問即答」可能性低，但又不可能只讓賴總統作秀完就走，所以還在形成共識，有些立委認為可「多問多答」，幾個立委一次問，總統一次分別回答。

針對賴總統進行國情報告，張啓楷稍早受訪時表示，朝野黨團過去就有相關討論，或許可以由各黨團推派代表，不過賴總統至少要回答一次，重點就是不能只有宣講而不回答，不管是「一問一答」還是「多問多答」，都是可以列入考慮的方案，民眾黨團後續也將會進一步討論。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天受訪時則說，他的態度沒有改變，也就是毫無期待，如果只是要進行政治宣傳，不願意面對立委相關提問，這樣的宣傳到底有何意義，留在總統府開記者會就好。

黃國昌指出，2024年總統選舉期間，賴總統聲稱願意到立法院進行國情報告，而且也說願意接受朝野立委諮詢，然而不管是質詢還是諮詢，「賴總統只要回答一個問題，為什麼2024年的承諾跳票」，如果現在只是願意到國會宣講，那麼留在總統府開記者會就可以。

黃國昌說，儘管有國民黨立委有在思考「多問多答」形式，「但是我可以很明確地告訴大家，民眾黨團的立場從來沒有改變，賴總統要來立法院可以，但是請他履行承諾，不然就跟2300萬人民道歉，過去在總統選舉期間說謊。」

