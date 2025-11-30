新聞眼／兩岸對抗不對話 和平恐淪奢望

賴清德總統一番中共二○二七攻台言論，引發國內外關注，雖然他昨澄清說二○二七年是指中國要做好攻台的「準備」，但政治效應持續延燒。大陸不放棄武力統一台灣，不是秘密，對台灣而言，除了充實軍備、以實力帶來和平，更不能放棄溝通對話；若兩岸當局一味對抗，不斷升高敵意螺旋，距離「和平」只會愈來愈遙遠。

賴總統在宣布一點二五兆元國防特別預算的記者會上，強調北京當局以二○二七年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備。雖然國際智庫或政府機構相關報告，都曾提及類似論述與時間點，但由我國家元首明確說出中共二○二七武統台灣論，非同小可。

這是否為我國安單位的精確判斷，或只是為了讓朝野支持高額軍費的說帖，賴總統與相關單位不能輕輕帶過，國人也很想知道答案。

無論是二○二七陸方武統台灣為目標，或二○二七只是「準備」的說法，都已經捲起政壇千堆雪。藍白陣營緊咬二○二七大陸攻台論，國民黨主席鄭麗文昨表示「希望二○二七年不要爆發戰爭，否則誰敢來投資台灣？」明年就是選舉年，鄭麗文的說詞，有其政治目的，目標是對準選民，但鄭麗文的疑問，同樣也是台灣民眾的疑問。

在民進黨政府準備大幅提升國防預算的同時，賴總統昨天重申，希望兩岸透過交流取代圍堵，對話取代對抗，能夠發展出兩岸和平共榮。然而，兩岸關係的「現狀」，是雙方幾乎沒有良性的互動與溝通，取而代之的是，不斷加劇的對立。

兩岸關係的良窳，向來不是大陸或台灣單一方面可以決定，而是雙方持續互動而來。賴政府希望兩岸和平，國民黨也希望兩岸和平，但作為執政黨，民進黨更有責任思索如何維繫兩岸和平；當前，兩岸只看得到對抗而缺乏對話、堆疊善意，長此以往，「和平」只能淪為奢談。