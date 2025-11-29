藍白要求賴總統國情報告即問即答 吳思瑤直言：已被宣告違憲

總統賴清德今天說，若朝野黨團有共識又符合憲政程序，他願到國會就國政方針向人民報告。國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥表示，如果總統來報告，詢答一定是即問即答。民進黨立委吳思瑤說，總統國情報告即問即答已被憲法法庭宣告違憲。

賴總統下午出席今周刊舉辦「總統與青年論壇」前受訪，被問到若立院邀請赴國會進行國情報告一事時表示，如果朝野黨團有共識又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持。

國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥受訪表示，依照憲政程序，總統針對國家重大議題來立院向全民報告，本來就是應該要走的程序。現在比較可惜的是，新台幣1.25兆元的國防特別預算，不是經由正式管道，由總統府、行政院知會立法院溝通協調作正式討論，而是由總統府片面宣布決定。

林沛祥指出，賴總統如果來立法院，不只要報告特別預算，還要針對中共2027武統台灣一事說清楚，以及對美軍購的武器何時可以抵台，國防、外交與兩岸是總統權責，期待賴總統親自到國會來跟大家報告。

林沛祥也表示，國民黨團下週二會召開黨團大會討論，但基本上如果賴總統來報告，詢答一定是即問即答，不可能統問統答。

對於邀總統赴立法院國情報告，民眾黨主席黃國昌說，他毫無期待，若總統來國會只是片面政治宣傳，不肯面對國會議員問題回答，這樣的宣傳到底有何意義。

身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤表示，總統願赴立院國情報告，爭取國會支持「強化國安行動方案」，是善意、也是負責，黃國昌嗆聲「如果沒有質詢應答，就不必來」，是為難總統，糟蹋了先提出要總統國情報告的國民黨。

吳思瑤指出，強推國會擴權時，藍白要求「總統國情報告即問即答」，已被憲法法庭宣告違憲；憲法規定很清楚，接受立委監督的是行政院長、而非總統，這是憲政制度的ABC。