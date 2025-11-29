賴總統提2條件赴國會報告國防特別預算 林沛祥：一定要即問即答

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統今天表示，如果朝野黨團有共識，又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算，向人民報告，並且爭取國會的支持。記者胡經周／攝影
賴清德總統今天表示，如果朝野黨團有共識，又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算，向人民報告，並且爭取國會的支持。記者胡經周／攝影

賴清德總統宣布將提1.25兆國防特別預算。國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥拋出要提案，邀請賴清德赴立法院報告。賴清德稱若朝野黨團有共識，符合憲政程序，願赴立院報告爭取支持。林沛祥今說，若要提案一定要即問即答，不可能讓賴清德來作秀。

賴清德今天下午受訪時表示，若朝野黨團有共識，又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持。

林沛祥說，下周二要開黨團大會討論。如果要提案的話，一定是一問一答，即問即答，不可能統問統答，不可能讓賴清德來作秀。從4月美國總統川普發動關稅戰後，賴清德就不斷黑箱，軍購是黑箱，國防特別預算是黑箱，甚至提到大陸準備武統台灣也是黑箱。

林沛祥表示，賴清德身為國家領導人，遲早要跟全民講清楚，這麼多奇怪的事情不講清楚，是繞不過去的。

國防預算 賴清德 林沛祥

