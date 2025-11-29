學生問中國會打來嗎？賴總統：2027攻台是指「準備」有些民代誤會了

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統今天出席「總統與青年論壇」，與高中學生對話。記者胡經周／攝影
賴清德總統今天出席「2025今周刊總統與青年論壇」活動，莊敬高職陳同學提問，「中國會不會打來？」賴總統表示，這個問題是身為總統最關切的，他的想法是勿恃敵之不來，恃吾有以待之，要做好準備。

賴總統指出，國際社會都在講，中國在2027年之前，要做好攻台準備；有些媒體和民代誤會了，這裡的2027是指「準備」，倒不是說那一年要攻台，但不管有沒有動手，台灣都做好準備。

賴總統說，他一上台就提高國防預算，明年將達到GDP的3%，2030年將達到GDP的5％。並在總統府成立全社會防衛任性委員會，也會發給同學一本「小橘書」台灣全民安全指引，經由這本書了解如何在災難時保護自己、幫助別人。政府將分8年編列1.25兆元國防特別預算，主要達到3目標，打造台灣之盾、國防導入人工智慧、發展國防工業等。

另有學生提問，當總統都在做什麼？賴總統表示，他的工作就是讓國家更安全、讓台灣經濟更好，把人民照顧得更好，每天都為了這三件事在忙碌。

對於維護兩岸和平提問，賴總統指出，國際社會都關注台海和平穩定，他是以和平為燈塔、民主為指南針，希望兩岸透過交流取代圍堵，對話取代對抗，能夠發展出兩岸和平共榮，但在交流合作之前，要先有實力，才能維護住國家利益。

賴總統說，目前他的兩岸和平政策，是希望透過實力取得和平，交流合作取得和平發展，如果國家沒有足夠力量，一味接受侵略者主張，不會得到真正的和平，古今中外多有教訓，要記取前車之鑑。

