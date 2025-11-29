賴總統2條件願國情報告 黃國昌：若不應答「留總統府開記者會就好」

賴清德總統25日無預警宣布，未來8年投入1.25兆元國防特別預算，在野黨擬邀請賴總統赴立法院做國情報告。民眾黨主席黃國昌說，他對此事毫無期待，認為賴總統若只是到國會宣講，不如回總統府開記者會，認為賴總統應兌現2024年承諾赴國會進行國情報告，並接受立委諮詢。

黃國昌今出席黨內舉辦的系列論壇，會前被問及是否期待針對國防特別預算，邀請賴總統國情報告？他說，對這件事情老實說是毫無期待。如果到國會只是片面地講他的政治宣傳，不肯面對國會議員問題回答，這樣宣傳有什麼意義？自己留在總統府開記者會就好了。

黃國昌強調，當初2024年總統大選時，賴總統稱願意赴國會進行國情報告，且接受立法委員諮詢。他們後來強調是諮詢不是質詢，那不管是諮詢還是質詢，賴總統只要回答一個問題，2024年做的承諾，為什麼跳票？可以這樣騙票嗎？

黃國昌指出，他知道國民黨立委林沛祥有提出這樣子的思考，不過民眾黨立場從來沒有改變，要來立法院可以，請賴總統履行承諾，要不然請賴總統公開跟2300萬人民道歉，自己在2024年總統大選說了謊話。

至於賴總統2027年中共武統台灣言論，黃國昌認為，賴清德總統有必要說清楚講明白，總統該做的事情是解決問題，不是製造問題。總統該扮演的角色是讓人民安心，而不是讓人民恐慌。賴總統的發言造成軒然大波、民心動盪，賴總統難道不應該出來說清楚講明白嗎？

黃國昌表示，如果賴總統真的認為2027年中共要武統台灣，那他們只有一個簡單問題「我們花了那麼多錢跟美國軍購，2027年以前會全部交貨嗎？」2027年如果沒有辦法全部交貨的話，請問付這些錢去哪裡？台灣人被當成盤子嗎？付了錢拿不到東西，台灣政府怎麼會軟弱成這樣？