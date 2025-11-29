【即時短評】是習近平急了還是賴政府慌了？

賴總統拋出未來八年一點二五兆的國防特別預算，搭配行政院長卓榮泰那句正氣凜然的「沒有國哪有家」，若結合近期一系列國際事件來看，更能看見一個明確的政治操作脈絡。

在台灣外部，先是日相高市早苗的「台灣有事」論引爆地緣政治爭議，後是川習、川高通話；在台灣內部，對於日本是否挺台仍眾說紛紜，綠營炮火轉向陸配參政是否應放棄國籍議題；賴總統不但端出了「2027武統論」、更於昨天親自下場反對修改國籍法。

美、中、日輪番布局台海，台灣插不上話；對外難有作為的賴政府，於是施壓於內部環境，以「外有強敵—內要團結—支持我才是唯一選項」為邏輯。意即，賴總統的應對策略並非著重於國際現實，而是在台灣內部推行一套綠營理想的「安全治理模式」。

此模式可能在台灣產生兩個後果。其一，將陸配群體、甚至反對之聲，視為一種「安全變數」，而非「平等的台灣民眾」。

賴總統以韓國和烏克蘭兩位外籍人士，以及一位雲林陸配的溫情故事，印證自己對新住民均平等以待。然而拜民進黨長期宣傳之賜，許多人對陸配的警惕與其他外籍配偶截然不同、更談不上平等，從衛福部長近日表示陸配「六改四」可能衝擊健保、內政部明指陸配參政「恐有國安威脅」便可知。

花蓮那位照顧丈夫、扛起家計、卻遭解職的陸配村長，難道不夠溫情？為何在賴政府口中，陸配一下是感人故事主角、一下又成了可能出賣台灣的「可能國安威脅」？當執政者對民眾不是依照法制，而是依「外部壓力」隨時切換敘事，此種「安全治理」會不會從陸配群體、擴散到提出反對聲浪的台灣民眾？

其二，「美必挺、中必退」的「大內宣」恐讓台灣對國際判斷逐漸失真。

近年民進黨政府以「中共要緊張了」、「美國挺台了」應對幾乎所有國際變局，導致台灣的兩岸與美中台分析進入「歷史垃圾時間」。在此次美中日領導人通話後，民進黨團酸中方對通話內容自行加料；部分綠營人士更分析「高市強硬、習近平急了」，忽視了明年川習會及台灣過於被動的現實處境。

若結合打壓「安全變數」與宣傳「美必挺」，賴政府或許能打造出自己理想的「安全治理模式」，但也恐在麻痺中錯判情勢。台灣終需面對根本問題：是在維護安全，還是製造內部敵人？是在強化國防，還是迴避兩岸現實？

習近平是否對高市「急了」不得而知；但賴政府一邊無視川普與北京的可能交易、一邊推出高額且跨任期的國防預算，並將兩岸人民關係條例「虛構化」，反而更讓人想問：面對外部壓力，是習近平急了、還是賴政府慌了？