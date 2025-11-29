在野擬邀總統國情報告 賴總統：符合憲政程序之下願爭取國會支持

賴清德總統25日宣布，未來8年投入1.25兆國防特別預算，在野黨擬邀請賴總統赴立法院做國情報告。賴總統29日表示，如果朝野黨團有共識又符合憲政程序，我願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持。

此外，總統府發言人郭雅慧昨日也表示，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，我們都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻。

目前相關主張屬於個別立法委員的意見，若未來立法院朝野各黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。