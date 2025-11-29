賴總統：朝野有共識又符合憲政程序 願到國會報告

總統賴清德今天表示，如果朝野黨團有共識又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持。

總統下午出席今周刊舉辦「TEEN TAIWAN青春世代白皮書：總統與青年論壇」前受訪，被問到若立院邀請赴國會進行國情報告一事時表示，如果朝野黨團有共識又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持。

蕭副總統上午出席「環保永續健行，低碳健康山林」淨山活動致詞後，副總統與大家一起健行、沿途淨山並挑戰登頂，被問到有立委擬提案邀請賴總統赴立法院進行國情報告，蕭副總統微笑說，依照憲政程序。

總統賴清德日前宣布提出新台幣1.25兆元國防特別預算，媒體報導，國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥提出邀賴總統赴立院進行國情報告，不過，他說尚未與黨團討論；民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，如果民進黨不再阻擋，黨團會列為考慮，「只要他（總統）願意來」。

總統府發言人郭雅慧昨天晚間表示，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野，致力於加強自我防衛韌性的時刻。

郭雅慧說，目前相關主張屬於個別立法委員意見，若未來立法院朝野各黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。