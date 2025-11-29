8年編1.25兆特別預算 馬文君：賴政府要吃光台灣70年老本

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
賴清德總統拋出2027中共犯台，立委痛批政府屢以中共犯台為由對美大肆軍購，卻遲不到貨，吃光台灣累積的老本。圖／聯合報系資料照片
明年度國防預算逼近9500億元，外加未來8年1.25兆元特別預算，台灣每年軍費恐突破1.1 兆元。立委馬文君痛批，賴政府推升國防支出，還宣示要衝上GDP5%，全球僅戰火或戒嚴國家才如此。她質疑，台灣難道正被帶往戰爭邊緣？更批評賴政府要吃光過去70年累積的老本。

馬文君說，明年度國防預算編列9495億元，從民進黨執政第一年3318億元暴增186.2%。再加上新規畫的8年1.25兆元特別預算，未來每年國防上支出恐落在1.1兆至1.2兆元區間，創下歷史新高。

明年國防預算占GDP比率達3.32%，較今年的2.45% 大幅跳升0.87個百分點。對照區域情勢，日本從1.6%升至1.7%，韓國從2.35%升到2.40%，皆為微幅調整，唯獨台灣在政治未升高、戰事未迫近的狀態下，軍費仍急速拉升，極不尋常。

馬文君批評，賴總統更宣示國防預算占 GDP 要提升至5%，而全球超過5%的國家，幾乎都是陷入戰爭或長期戒嚴，包括烏克蘭、俄羅斯、以色列、沙烏地阿拉伯，以及阿爾及利亞、阿曼等國。她質疑台灣不是戰區，也不是軍事戒嚴國家，賴總統究竟想把國家帶往哪裡？

她指出，台灣不像產油國家能靠能源收入支撐巨額軍費，也不像軍事強國擁有豐沛戰略資源，反倒得靠數十年財政累積維持國家運作。如今國防預算急速膨脹，賴總統一任就要吃光過去70年累積的老本。

馬文君強調，國防固然重要，但預算不應無上限膨脹，甚至超越國際常態。政府若無策略說明、無財務配套，只會讓民眾對未來更感不安。

