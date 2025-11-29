快訊

邀賴總統國情報告 林沛祥：傳9千億元武器未收單爛帳 應說明

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統投書「華盛頓郵報」，表示將編列400億美元國防特別預算，約合台幣1.25兆元。賴總統也已舉行記者會正式宣布。圖／聯合報資料照片
賴清德總統投書「華盛頓郵報」，表示將編列400億美元國防特別預算，約合台幣1.25兆元。賴總統也已舉行記者會正式宣布。圖／聯合報資料照片

賴清德總統宣布將編列1.25兆國防特別預算，國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥認為應邀請賴總統國情報告，但尚未與黨團成員談論凝聚共識。林沛祥今再表示，據說有將近9000億的武器在美國還沒有收單回來，這筆爛帳如何解決，賴清德應來說明。

林沛祥今再說明，依照憲政程序，總統針對國家重大議題來立法院向全民報告，本來這就是應該要走的程序。尷尬的是，這1.25兆國防特別預算不是經由正式管道，由行政院、總統府來跟立法院做溝通協調，而是從報章雜誌、總統府片面宣布，難免會讓一般民眾覺得說又是另一個黑箱作業，透過外媒搞大內宣。

用外媒做內宣，藉著已成既定事實的方式處理國政，這對於未來中華民國所有後繼者來講，會開非常不好的先例。賴清德要報告的不光是1.25兆國防特別預算，還有2027中共準備武統台灣完畢，這事也會引起很多的影響。期待賴清德親自到國會，跟所有國會議員報告跟討論。

林沛祥也質疑，情資從何來？目前據說欠有將近9000億的武器在美國還沒有收單回來，這筆爛帳如何解決，何時武器才能到位，這全都是賴清德應向全民說明的地方。

