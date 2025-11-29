藍擬邀賴總統到立院軍費國情報告 吳思瑤：好上加好的議題

賴清德總統日前宣布，未來8年投入1.25兆元國防特別預算，在野黨擬邀請賴總統赴立法院做國情報告。民進黨立委吳思瑤表示，國防國安，是總統憲法職權，也是國家現階段最重要迫切的議題，這是個好上加好的議題。

吳思瑤指出，強化國防促進國安，相信賴總統願意盡一切的努力，爭取國會支持，並向社會說明，而朝野和解、理性對話，一直是賴總統秉持的立場，國情報告能夠聚焦在總統推動的國安行動上，是好上加好。

吳思瑤說，不要忘了，今年6月賴總統邀集在野領袖進行國安簡報，就是期待「朝野和解，國安優先」，只可惜當時總統的用心良苦未獲在野黨善意回應，破局了。

吳思瑤表示，藍白強推的國會擴權被宣告違憲，因此國情報告不得逾越憲法規定，必須符合憲法所定程序，這是她的提醒之一，她更期待朝野是在「支持強化國防」的基礎之上，開啟朝野理性對話，更向世界傳遞台灣朝野團結守護和平的訊息，而不是以「反對」為前提，以政治攻擊為設定，讓政黨利益凌駕國家利益，這是提醒之二。

吳思瑤指出，賴總統提出1.25兆元「國安行動方案」，她第一時間就喊話，立院是第一個戰場，在野要做國家的戰友，而非台灣的敵人。憲政史上第一個總統國情報告是在寫歷史，若能建構「團結國家，國安第一」的共識，就真正是好上加好了。