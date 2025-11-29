聽新聞
軍費國情報告 府有條件研議

聯合報／ 記者劉懿萱周佑政／台北報導

賴清德總統廿五日無預警宣布，未來八年投入一點二五兆國防特別預算，在野黨擬邀請賴總統赴立法院做國情報告。總統府昨晚回應，若未來立法院朝野各黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。

對於賴總統宣布投入一點二五兆國防特別預算，國民黨團首席副書記長林沛祥昨拋出，考慮邀請賴總統赴立法院做國情報告。據了解，國民黨團幹部下周一將為此開會討論，不排除提議邀請賴總統國情報告，並採一問一答或多問多答。

民眾黨團副總召張啓楷表示，邀請總統到立法院做國情咨文，是民眾黨長久以來的主張。如果民進黨別再阻擋民意，民眾黨團會考慮邀請賴總統隨時來立法院，「只要他願意來」。

民進黨團書記長陳培瑜說，畢竟賴總統是國家元首，國情報告相關事宜如果立法院處理上是合法規範，再加上願意支持預算就可談。

總統府發言人郭雅慧昨表示，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，我們都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻。

郭雅慧說，目前相關主張屬於個別立法委員的意見，若未來立法院朝野各黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。

國防預算 國情報告 軍費 賴清德

