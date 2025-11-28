無硝煙戰爭已開打！ 陳冲：台灣困局首推「不知己也不知彼」

新世代金融基金會董事長陳冲在27日以「無硝煙戰爭，已悄然開打」為題，在一場論壇發表專題演講，他質疑台灣國安戰略看不到大的藍圖，只看到細部的採購條例，令人難以放心。他也認為，台灣今日的困局，首推「不知己也不知彼」，不了解自己的優劣點，不知對手有幾兩重，若一味的跟風喊燒，結果恐每戰必殆。

他也指出，台灣的友邦，以前主張多邊主義及全球化，現在則力推單邊主義及碎片化。在如此氛圍下，台灣的主張為何？跟風或是有自己的看法？知己，找適合自己的戰略，而非在眾人吃特別餐時也跟著吃，最終無法吃完而消化不良。

陳冲認為，除了不知己不知彼，台灣另一困局為「入戲卻不在戲中，僅在舞台邊緣而非舞台中央」。前幾日，Thomas Friedman針對美國的烏克蘭28點和平計畫發表評論，認為烏克蘭的處境自戰爭開始已命中注定是個dirty deal，但如今川普所做的更糟，已是filthy deal（齷齪交易），已提醒台灣許多事除了知己知彼，要掌握時機環境，也要知道看戲的人怎麼想，因為結果往往沒有最壞、只有更壞。

陳冲接著說，如同近期高市早苗言論風波，冷靜來看，每個人都有談到台灣，但我們都無緣參與其中，而每一通電話或一句言論，又都深深影響台灣的未來。

他舉例，33年前，小鬼當家2在紐約廣場飯店拍攝，當時川普是飯店老闆，卻臨時不顧合約，表示必須讓自己入鏡才可拍攝，直至劇組修改劇本加了句六字台詞才順利開拍。討論到國際關係，此事也可看出川普個性，談好的事情仍可能有變數，我們只能多加了解，做更好的應變。

現今的戰爭除軍事外，還包括金融、貿易、科技、糧食、能源等，無硝煙的因素可能早早決定戰爭結局。陳冲回憶，他記得2014年6月5日總統府資政會議，被問及主權基金一事，他表示若不得已要設立主權基金，只能以糧食及能源為目的，也指出，過去十年我國大力提倡「非核、展綠、增氣、減媒」，其實在能源上沒有太大助益。他反問，當糧食及能源供應不足，如何打仗？

他也表示，台灣仍應了解大國間的角力，其中的奧妙，以及對我們的影響；他也回顧，2009年中國人行行長周小川曾於人民銀行網站撰文，探討國際貨幣體系改革一事，讓當時剛上任的歐巴馬總統立即召開記者會，捍衛美元地位，可見周小川一文直指美國痛點。

回溯歷史，1944年布列登森林會議，美國當時擁有全世界80%黃金儲備，並承諾以35美元兌換一盎司黃金，最終確立美元作為國際準備貨幣地位。事後時宜境遷，1971年，尼克森關閉gold window，避免美國破產，加之日後與產油國的油元密約，美元霸權方得以延續至今。

2009年開始的新貨幣戰場大致分三項：加密幣、CBDC、穩定幣。2009年比特幣出世，原以為在加密幣戰場，美國已占上風，卻不料中國默默佈局CBDC已久，2014年成立法定數位貨幣專門研究小組，2020年申請84項專利並在各地推動試點，直至2025年9月，累計交易金額已達14.2兆人民幣，個人錢包開通2.25億個。

IMF報告曾指出全球有150個國家正研究CBDC，但因中國布局已久，想要在此賽道超越中國是難上加難。川普了解此點，故在2024年比特幣大會上，明確表示將使美國成為加密幣之都、任內絕不發行CBDC且將發展穩定幣，此與聯準會主席鮑爾「如果有了數位美元，你就不需要穩定幣」的論點完全相反。川普在第二任上任前三天發行川普幣，除了讓美國更邁向加密幣之都外，也從中獲利不少，公私兩便。

2024年11月，川普重要幕僚Stephen Miran曾撰寫針對美國經貿政策的「user’s guide」，內容敘述以關稅迫使貿易夥伴上談判桌，解決美元及美債問題，讓美元維持霸權地位。

陳冲也表示，小布希就任時美債僅5兆美元，如今已達38兆，美債問題迫切需要解決，故在此user's guide中，更直接建議執政團隊，在最壞情況發行century bond，將各國手中的美債到期日延長為一百年，將美債問題轉嫁給其他國家。美元穩定幣背後需要美債作為儲備資產，穩定幣發行越多，自然可解決部分美債無人接手的問題，這也是川普力推穩定幣的原因。談判目前只走到user's guide的十分之一，日後仍是漫漫長路，下面一步，為解決美國長期貿易逆差的匯率問題，更是嚴峻挑戰。

陳冲也分析，眼看美元在穩定幣市場占比99%，本以為發展CBDC可以在貨幣戰有勝算的中國，一方面不想讓美國專美於前，另一方面顧忌穩定幣的去中心化特性，轉而以香港作為此貨幣戰的代理人。香港擁有一兆境外人民幣，即使出了問題也不影響中國本地，故雖然港幣本身與美元連動，本質上是一種non-digital的穩定幣，香港仍於5月通過穩定幣條例，背後自有其算盤與盤算。