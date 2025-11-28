快訊

香港宏福苑大火 港府證實已128人遇難

桃園大園1幼兒園失火！57名師生安全疏散 原來是抽水馬達釀禍

邱澤、許瑋甯今補辦婚宴！賓客名單曝光 這些大咖都來了

【即時短評】哪有拋棄「二刀流」還倒貼門票的「大谷翔平」？

聯合報／ 記者／曹鈞晧
賴清德總統日前提出1.25兆元國防特別預算，行政院秘書長張惇涵以美國大聯盟日籍選手大谷翔平比擬。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統日前提出1.25兆元國防特別預算，行政院秘書長張惇涵以美國大聯盟日籍選手大谷翔平比擬。圖／聯合報系資料照片

就在中日關係因「台灣有事論」而緊張、俄烏戰爭情勢急轉於「停戰計畫」的當下，賴總統宣布推出1.25兆元「不對稱戰力採購特別預算」，並提及中共將於2027年完成攻台「的準備」，輿論一片譁然。國民黨主席鄭麗文抨擊此舉是在「玩火」、「投資戰爭」，讓台海變成火藥庫、把台灣變成兵工廠；民眾黨則批評賴總統靠販賣恐懼治國。

針對在野陣營對1.25兆元國防特別預算的諸多質疑，行政院秘書長張惇涵以美國大聯盟日籍選手大谷翔平被對手故意保送的例子比擬說：「如果你夠強，敵人就會敬而遠之。」強調「和平靠實力」，增強國防是為了避戰，不是要成為兵工廠。

大谷翔平之所以夠強，能成為前無古人、舉世無雙的超級球星，其中一個條件就是他投打雙全的「二刀流」；「投手大谷」能封鎖對方、「打者大谷」更能強棒出擊。換言之，在戰場上進可攻、退可守，因而往往左右球賽戰局。

既然想砸1.25兆軍費把台灣打造成「大谷翔平」，不妨先反省一下台灣有無「二刀流」的本領，或者我們原本有的「二刀流」優勢如今安在？

台灣應該要具備的「二刀流」有哪些？既能促進兩岸和平、又有合宜的防衛能力，是二刀流；既勇於推動兩岸協商，又能維繫中華民國憲政體制，是二刀流；既傳承中華文化，又兼具本土情懷，是二刀流；繼承民國歷史，兼容台灣發展歷程，是二刀流；健全台灣民主自由，同時扮演全球產業鏈要角，是二刀流。但這些「二刀流」，現在得去哪裡找？

1.25兆元軍費「出價」時機之巧合，不免被解讀是為了避免被強權交易「出賣」，故而積極加碼提醒「勿忘我」；但預算審查將來在立法院勢必得經過一番朝野攻防廝殺，尚屬未定之天。武器買不買得到還不知道，預算爭議卻足以當做選舉操作反中保台的彈藥，或許這對執政黨來說更加「實用」。

夸夸其談要把自己變成「大谷翔平」，卻自廢「二刀流」的武功，成天只想著「引刀成一快」跟對岸火拚，且還得倒貼門票錢進場、凸顯自己的存在；可能沒當成大谷翔平，先成了東施效顰。

國防預算

延伸閱讀

經典賽／中華隊將交手大谷翔平 蔡其昌：可敬可怕但球是圓的

MLB／密集恐懼症慎入！ 世界大賽最快40球僅1顆不是大谷翔平

台灣YTR開出大谷翔平「獨一無二 1 of 1 親簽實物卡」　價值恐破百萬美元

經典賽／預測大谷翔平不會投球 美球評提議守右外野

相關新聞

【即時短評】哪有拋棄「二刀流」還倒貼門票的「大谷翔平」？

就在中日關係因「台灣有事論」而緊張、俄烏戰爭情勢急轉於「停戰計畫」的當下，賴總統宣布推出1.25兆元「不對稱戰力採購特別...

藍委拋邀賴總統國情報告 綠：合規範、在野支持預算「可談」

賴清德總統日前提出1.25兆元國防特別預算，國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥提出邀賴總統赴立院做國情報告，不過尚未與黨團...

1.25兆軍費惹議 李文忠：備戰派、對話派應尋求最大公約數

賴清德總統宣布1.25兆元「不對稱戰力採購特別預算」，引發國內正反意見爭論，國防安全研究院前執行長李文忠認為，這是向國際...

藍委擬邀賴總統國情報告 白黨團：民進黨不擋就會考慮邀

賴清德總統25日提出1.25兆國防特別預算，國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥提出，邀賴總統赴立院做國情報告，不過目前尚...

賴總統國安高層會議後 大陸福建海警宣布在金門附近海域執法巡查

在賴總統召開國安高層會議並宣布兩項「守護民主台灣國安行動方案」後，大陸福建海警28日宣布，當日在金門附近海域依法開展常態...

要1.25兆軍費合理說明 藍委擬提案邀賴總統國情報告

美國媒體華盛頓郵報25日刊登賴清德總統投書，提出1.25兆元追加國防預算，隨後賴總統當天便開記者會宣布，引發國內譁然。國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。