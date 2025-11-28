【即時短評】哪有拋棄「二刀流」還倒貼門票的「大谷翔平」？

就在中日關係因「台灣有事論」而緊張、俄烏戰爭情勢急轉於「停戰計畫」的當下，賴總統宣布推出1.25兆元「不對稱戰力採購特別預算」，並提及中共將於2027年完成攻台「的準備」，輿論一片譁然。國民黨主席鄭麗文抨擊此舉是在「玩火」、「投資戰爭」，讓台海變成火藥庫、把台灣變成兵工廠；民眾黨則批評賴總統靠販賣恐懼治國。

針對在野陣營對1.25兆元國防特別預算的諸多質疑，行政院秘書長張惇涵以美國大聯盟日籍選手大谷翔平被對手故意保送的例子比擬說：「如果你夠強，敵人就會敬而遠之。」強調「和平靠實力」，增強國防是為了避戰，不是要成為兵工廠。

大谷翔平之所以夠強，能成為前無古人、舉世無雙的超級球星，其中一個條件就是他投打雙全的「二刀流」；「投手大谷」能封鎖對方、「打者大谷」更能強棒出擊。換言之，在戰場上進可攻、退可守，因而往往左右球賽戰局。

既然想砸1.25兆軍費把台灣打造成「大谷翔平」，不妨先反省一下台灣有無「二刀流」的本領，或者我們原本有的「二刀流」優勢如今安在？

台灣應該要具備的「二刀流」有哪些？既能促進兩岸和平、又有合宜的防衛能力，是二刀流；既勇於推動兩岸協商，又能維繫中華民國憲政體制，是二刀流；既傳承中華文化，又兼具本土情懷，是二刀流；繼承民國歷史，兼容台灣發展歷程，是二刀流；健全台灣民主自由，同時扮演全球產業鏈要角，是二刀流。但這些「二刀流」，現在得去哪裡找？

1.25兆元軍費「出價」時機之巧合，不免被解讀是為了避免被強權交易「出賣」，故而積極加碼提醒「勿忘我」；但預算審查將來在立法院勢必得經過一番朝野攻防廝殺，尚屬未定之天。武器買不買得到還不知道，預算爭議卻足以當做選舉操作反中保台的彈藥，或許這對執政黨來說更加「實用」。

夸夸其談要把自己變成「大谷翔平」，卻自廢「二刀流」的武功，成天只想著「引刀成一快」跟對岸火拚，且還得倒貼門票錢進場、凸顯自己的存在；可能沒當成大谷翔平，先成了東施效顰。