藍委拋邀賴總統國情報告 綠：合規範、在野支持預算「可談」

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
賴清德總統日前提出1.25兆元國防特別預算，國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥提出邀賴總統赴立院做國情報告。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統日前提出1.25兆元國防特別預算，國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥提出邀賴總統赴立院做國情報告。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統日前提出1.25兆元國防特別預算，國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥提出邀賴總統赴立院做國情報告，不過尚未與黨團討論。民進黨團書記長陳培瑜則說，樂見其成，前提是基於彼此對等，如果立法院處理是合法規範，加上願意支持預算，可談、可對話、可討論。

陳培瑜表示，國情報告必須合於規範，如果在野黨有誠意邀約，讓政府透過國情報告來跟社會大眾討論國防特別預算，讓政府能合理性地去談對台灣的意義，樂見其成。

陳培瑜也說，但前提是必須基於彼此對等，畢竟賴總統是國家元首，相關事宜如果立法院處理上是合法規範，再加上願意支持預算，就可談、可對話、可討論。

