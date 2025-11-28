藍委擬邀賴總統國情報告 白黨團：民進黨不擋就會考慮邀

賴清德總統25日提出1.25兆國防特別預算，國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥提出，邀賴總統赴立院做國情報告，不過目前尚未與黨團討論。對此，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷說，總統赴立法院做國情咨文是民眾黨長久以來的主張，若民進黨別再阻擋民意，他們會考慮邀請賴總統隨時來立院「只要他願意來。」

張啓楷今在黨團記者會，被問及民眾黨團是否會邀賴總統赴立法院做國情報告。張啓楷指出，他們支持合理國防預算，但目前為止細目都不清楚，甚至行政院長卓榮泰到10月底都說還沒看到這案，賴總統卻說準備多時，甚至賴總統說北京2027年完成武統台灣的目標、為何編列1.25兆國防預算，賴總統有責任要跟民眾講清楚。

張啓楷指出，要邀請總統到立法院做國情咨文，是民眾黨長久以來的主張，也是賴總統跟民眾黨前主席柯文哲同台辯論時提出，現在已經嚴重跳票，如果民進黨別再阻擋民意，讓民意可以切實監督賴總統，他們也會考慮邀請賴總統隨時來立法院「只要他願意來。」