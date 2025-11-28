快訊

遭網友爆料算命不專業「13分鐘收費5800」 詹惟中：我若不準一律退費

太強！Meta推「WorldGen」VR技術 普通人可以1鍵生成3D世界

台灣YTR開出大谷翔平「神卡」！價值破台幣3千萬 網嗨：原地財富自由

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統國安高層會議後 大陸福建海警宣布在金門附近海域執法巡查

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸海警28日再度到金門海域執法巡查。圖為去年2月底大陸海警在金門附近的畫面。（圖／取自「中國海警」微博）
大陸海警28日再度到金門海域執法巡查。圖為去年2月底大陸海警在金門附近的畫面。（圖／取自「中國海警」微博）

在賴總統召開國安高層會議並宣布兩項「守護民主台灣國安行動方案」後，大陸福建海警28日宣布，當日在金門附近海域依法開展常態執法巡查，這是9月底以來大陸官方首度披露。

大陸海警局東海分局發言人朱安慶表示，11月28日福建海警位於金門附近海域依法開展常態執法巡查。11月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，「進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序」。

去年金門漁船案造成2名大陸漁民不幸死亡後，大陸海警於當年2月18日宣布，福建海警將於金廈海域開展常態化執法巡查，並還曾延伸至東引島、馬祖島、烏坵附近海域開展綜合執法巡查。大陸國台辦發言人也於去年2月起公開否認「禁止、限制水域」的存在，其後有大陸海警、海監、漁政、海巡、科研船及其他公務船多次進入金門禁限制水域。

即使去年7月30日兩岸就該案後續處理達成共識（我政府最後定調為「金門0214意外事件」），陸方也持續進行金門海域常態化執法巡查。

相關在金門海域的活動，按照大陸海警的披露，頻率都是每月底一次，但在今年9月28日後，整個10月官方沒有公布任何在金門海域執法巡查的新訊息，直到11月28日再度進行。

國防預算

延伸閱讀

金門執行戰備任務記憶回籠 陳玉珍要賴總統「別隨便把戰爭掛在嘴邊」

普發全民安全指引 金門6鄉鎮預計下周完成發放

訪金門紅十字會 羅文嘉：為兩岸人民提供人道服務

大陸瑞幸咖啡來台展店 龔明鑫：未禁止，但大陸母公司還是要申請

相關新聞

要1.25兆軍費合理說明 藍委擬提案邀賴總統國情報告

美國媒體華盛頓郵報25日刊登賴清德總統投書，提出1.25兆元追加國防預算，隨後賴總統當天便開記者會宣布，引發國內譁然。國...

藍委擬邀賴總統國情報告 白黨團：民進黨不擋就會考慮邀

賴清德總統25日提出1.25兆國防特別預算，國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥提出，邀賴總統赴立院做國情報告，不過目前尚...

賴總統國安高層會議後 大陸福建海警宣布在金門附近海域執法巡查

在賴總統召開國安高層會議並宣布兩項「守護民主台灣國安行動方案」後，大陸福建海警28日宣布，當日在金門附近海域依法開展常態...

陳冲看軍購特別預算：重點在「採購」要錢 不是真要防衛

賴清德總統提出一點二五兆元國防特別預算案，行政院前院長陳冲昨說，他從不認為二○二七年會發生戰爭，從金融領域看，二○二七年中共暫時不會有動作；行政院會昨通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，他看到重點在「採購」，講半天就是要錢，倒不是真的要防衛。國民黨立委陳永康說，政府至今仍無國家安全戰略，國防具體預算內容統統沒有講，執行面有很大挑戰和風險。

馬英九：賴總統形同宣布「準戰爭」狀態

國民黨主席鄭麗文昨表示，東北亞局勢稍露緩和跡象，美國總統川普還致電日本首相高市早苗，大家想熄火、滅火，賴總統卻又想點火、玩火；她最近會見很多外國駐台使節，皆對台海安全表示高度憂慮，她希望賴總統不要讓兩岸緊張升溫。前總統馬英九說，賴總統幾乎已形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，呼籲賴總統放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會。

政院草案…1.25兆軍購特別預算 不受公債法限制

行政院會昨通過攸關一點二五兆元軍購特別預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，國防部規畫，特別預算從明年至二○三三年執行，規畫採購精準打擊飛彈、防空反飛彈及反裝甲飛彈等七類項目；財源得移用前年度歲計賸餘及舉債支應，每年舉債額度不受公債法限制。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。