要1.25兆軍費合理說明 藍委擬提案邀賴總統國情報告

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
美國媒體華盛頓郵報25日刊登賴清德總統投書，提出1.25兆元追加國防預算，隨後賴總統當天便開記者會宣布，引發國內譁然。圖／聯合報系資料照片
美國媒體華盛頓郵報25日刊登賴清德總統投書，提出1.25兆元追加國防預算，隨後賴總統當天便開記者會宣布，引發國內譁然。國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥認為，賴總統提出這樣的預算，應自己出來與大家解釋，立院應邀賴總統做國情報告。林沛祥也說，目前還尚未與黨團成員談論，這件事需黨團有共識。

依據立法院職權行使法，可經全體立委4分之1以上提議，院會決議後，由程序委員會排定議程，就國家大政方針及重要政策議題，聽取總統國情報告；或者是總統就其職權相關國家大政方針及重要政策議題，得咨請立法院同意後，至立法院國情報告。

林沛祥說，他有打算邀賴總統赴立法院做國情報告，但還需跟黨團有共識。賴總統提出這樣的預算，應該要跟大家解釋，1.25兆是要付給美國是為了什麼？如此龐大1.25兆預算，依照條約締結法，沒有說明清楚他們是不會承認。

不過林沛祥表示，目前尚未跟黨團內成員談過此事，還需要跟大家討論。

陳冲看軍購特別預算：重點在「採購」要錢 不是真要防衛

賴清德總統提出一點二五兆元國防特別預算案，行政院前院長陳冲昨說，他從不認為二○二七年會發生戰爭，從金融領域看，二○二七年中共暫時不會有動作；行政院會昨通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，他看到重點在「採購」，講半天就是要錢，倒不是真的要防衛。國民黨立委陳永康說，政府至今仍無國家安全戰略，國防具體預算內容統統沒有講，執行面有很大挑戰和風險。

馬英九：賴總統形同宣布「準戰爭」狀態

國民黨主席鄭麗文昨表示，東北亞局勢稍露緩和跡象，美國總統川普還致電日本首相高市早苗，大家想熄火、滅火，賴總統卻又想點火、玩火；她最近會見很多外國駐台使節，皆對台海安全表示高度憂慮，她希望賴總統不要讓兩岸緊張升溫。前總統馬英九說，賴總統幾乎已形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，呼籲賴總統放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會。

政院草案…1.25兆軍購特別預算 不受公債法限制

行政院會昨通過攸關一點二五兆元軍購特別預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，國防部規畫，特別預算從明年至二○三三年執行，規畫採購精準打擊飛彈、防空反飛彈及反裝甲飛彈等七類項目；財源得移用前年度歲計賸餘及舉債支應，每年舉債額度不受公債法限制。

波頓：川普恐出賣台灣 因想和北京大交易

美國總統川普和大陸國家主席習近平通話後，東亞局勢受關注。川普總統第一任期的國安顧問波頓警告，川普第一任期便一心想與中國達成「史上最大交易」，現在極有可能為了與北京交易而出賣台灣，即便犧牲台灣也可能宣稱自己取得勝利。

金門執行戰備任務記憶回籠 陳玉珍要賴總統「別隨便把戰爭掛在嘴邊」

賴清德總統宣布1.25兆元國防預算引發國際討論，國民黨立委陳玉珍批評，台灣要走烏克蘭的路？若真要備戰應該像過去的金門執行...

