要1.25兆軍費合理說明 藍委擬提案邀賴總統國情報告

美國媒體華盛頓郵報25日刊登賴清德總統投書，提出1.25兆元追加國防預算，隨後賴總統當天便開記者會宣布，引發國內譁然。國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥認為，賴總統提出這樣的預算，應自己出來與大家解釋，立院應邀賴總統做國情報告。林沛祥也說，目前還尚未與黨團成員談論，這件事需黨團有共識。

依據立法院職權行使法，可經全體立委4分之1以上提議，院會決議後，由程序委員會排定議程，就國家大政方針及重要政策議題，聽取總統國情報告；或者是總統就其職權相關國家大政方針及重要政策議題，得咨請立法院同意後，至立法院國情報告。

林沛祥說，他有打算邀賴總統赴立法院做國情報告，但還需跟黨團有共識。賴總統提出這樣的預算，應該要跟大家解釋，1.25兆是要付給美國是為了什麼？如此龐大1.25兆預算，依照條約締結法，沒有說明清楚他們是不會承認。

不過林沛祥表示，目前尚未跟黨團內成員談過此事，還需要跟大家討論。