馬英九：賴總統形同宣布「準戰爭」狀態

國民黨主席鄭麗文昨表示，東北亞局勢稍露緩和跡象，美國總統川普還致電日本首相高市早苗，大家想熄火、滅火，賴總統卻又想點火、玩火；她最近會見很多外國駐台使節，皆對台海安全表示高度憂慮，她希望賴總統不要讓兩岸緊張升溫。前總統馬英九說，賴總統幾乎已形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，呼籲賴總統放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會。

對於藍營點火說，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱反駁，馬英九荒謬言論，就像家裡買滅火器，結果被說「你家進入準火災狀態。」前副總統呂秀蓮則說，台灣不要做另一個火藥庫，也不做刺蝟島，人類既要滅絕戰爭，為何還要增加武器？總統府發言人郭雅慧說，呼籲中國應該善盡大國責任，停止各種破壞安全穩定現狀的挑釁行為，回到以國際規則為基礎的軌道上，才是北京當局應該做的事。

「我感覺很悲哀。」馬英九說，他擔任總統任內，兩岸擁有前所未有的和平與繁榮，當時的國防預算僅賴政府的五分之一，全世界沒有任何人覺得兩岸會打仗；如今情況應是賴總統的判斷出了大問題，卻是全體國人來承受代價。

國民黨前主席洪秀柱也說，「台獨促統」是玩人民的命，和平統一的談判是維持最大程度現狀及兩岸長治久安的道路。她建議賴總統以民進黨主席身分，宣布放棄台獨黨綱，試著重啟兩岸和平對話大門。

國民黨立院黨團書記長羅智強說，國民黨執政時期的國防預算一年三千億元，今年民進黨政府送到立法院總預算中，國防預算高達九千四百億元，現在還要再增加一點二五兆元，總額達二點二兆元，賴總統顯然無法保證台灣安全，只能用天價國防預算麻痺國人。