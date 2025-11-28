聽新聞
馬英九：賴總統形同宣布「準戰爭」狀態

聯合報／ 本報記者／連線報導
前總統馬英九說，他任內兩岸擁有前所未有的和平與繁榮，當時國防預算僅賴政府的1/5。 圖／聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文昨表示，東北亞局勢稍露緩和跡象，美國總統川普還致電日本首相高市早苗，大家想熄火、滅火，賴總統卻又想點火、玩火；她最近會見很多外國駐台使節，皆對台海安全表示高度憂慮，她希望賴總統不要讓兩岸緊張升溫。前總統馬英九說，賴總統幾乎已形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，呼籲賴總統放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會。

對於藍營點火說，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱反駁，馬英九荒謬言論，就像家裡買滅火器，結果被說「你家進入準火災狀態。」前副總統呂秀蓮則說，台灣不要做另一個火藥庫，也不做刺蝟島，人類既要滅絕戰爭，為何還要增加武器？總統府發言人郭雅慧說，呼籲中國應該善盡大國責任，停止各種破壞安全穩定現狀的挑釁行為，回到以國際規則為基礎的軌道上，才是北京當局應該做的事。

「我感覺很悲哀。」馬英九說，他擔任總統任內，兩岸擁有前所未有的和平與繁榮，當時的國防預算賴政府的五分之一，全世界沒有任何人覺得兩岸會打仗；如今情況應是賴總統的判斷出了大問題，卻是全體國人來承受代價。

國民黨前主席洪秀柱也說，「台獨促統」是玩人民的命，和平統一的談判是維持最大程度現狀及兩岸長治久安的道路。她建議賴總統以民進黨主席身分，宣布放棄台獨黨綱，試著重啟兩岸和平對話大門。

國民黨立院黨團書記長羅智強說，國民黨執政時期的國防預算一年三千億元，今年民進黨政府送到立法院總預算中，國防預算高達九千四百億元，現在還要再增加一點二五兆元，總額達二點二兆元，賴總統顯然無法保證台灣安全，只能用天價國防預算麻痺國人。

實力才能換取和平？賴總統「2027武統台灣」惹議 學者搖頭嘆失言

賴清德總統26日在演講時表示中國宣告以「2027 年完成武統台灣為目標」引發熱議，學者蘇紫雲受訪時說，賴只是強調中...

陳冲看軍購特別預算：重點在「採購」要錢 不是真要防衛

賴清德總統提出一點二五兆元國防特別預算案，行政院前院長陳冲昨說，他從不認為二○二七年會發生戰爭，從金融領域看，二○二七年中共暫時不會有動作；行政院會昨通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，他看到重點在「採購」，講半天就是要錢，倒不是真的要防衛。國民黨立委陳永康說，政府至今仍無國家安全戰略，國防具體預算內容統統沒有講，執行面有很大挑戰和風險。

政院草案…1.25兆軍購特別預算 不受公債法限制

行政院會昨通過攸關一點二五兆元軍購特別預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，國防部規畫，特別預算從明年至二○三三年執行，規畫採購精準打擊飛彈、防空反飛彈及反裝甲飛彈等七類項目；財源得移用前年度歲計賸餘及舉債支應，每年舉債額度不受公債法限制。

波頓：川普恐出賣台灣 因想和北京大交易

美國總統川普和大陸國家主席習近平通話後，東亞局勢受關注。川普總統第一任期的國安顧問波頓警告，川普第一任期便一心想與中國達成「史上最大交易」，現在極有可能為了與北京交易而出賣台灣，即便犧牲台灣也可能宣稱自己取得勝利。

金門執行戰備任務記憶回籠 陳玉珍要賴總統「別隨便把戰爭掛在嘴邊」

賴清德總統宣布1.25兆元國防預算引發國際討論，國民黨立委陳玉珍批評，台灣要走烏克蘭的路？若真要備戰應該像過去的金門執行...

