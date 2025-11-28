聽新聞
陳冲看軍購特別預算：重點在「採購」要錢 不是真要防衛

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
前閣揆陳冲強調，自己不認為2027年會發生戰爭。 記者廖士鋒／攝影
賴清德總統提出一點二五兆元國防特別預算案，行政院前院長陳冲昨說，他從不認為二○二七年會發生戰爭，從金融領域看，二○二七年中共暫時不會有動作；行政院會昨通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，他看到重點在「採購」，講半天就是要錢，倒不是真的要防衛。國民黨立委陳永康說，政府至今仍無國家安全戰略，國防具體預算內容統統沒有講，執行面有很大挑戰和風險。

陳冲、陳永康昨出席「台灣面臨之困境與預應策略」研討會，陳冲說，相信北京看過「孫子兵法」，會盤算「勝兵先勝而後求戰」；從金融面看，他覺得二○二七暫時不會有動作，因北京在金融沒把握。

陳冲指出，行政院會通過強化防衛韌性特別條例草案，重點在「採購」兩個字，倒不是真的要防衛，而是為了強化防衛韌性和不對稱戰力，採購特別條例實際上講半天就是要錢，媒體標題就寫一點二五兆，但這是對美投資謠傳中四千億美元其中一部分，還是額外加上去？

陳永康說，總統府已修正賴總統之前二○二七年武統說法；二○二七年中共有這能力，但川普說過任內不會發生中共侵台，習近平也沒說二○二七一定要做完這事，所以別被媒體帶風向；他認為有機會，但機率很低。

陳冲看軍購特別預算：重點在「採購」要錢 不是真要防衛

