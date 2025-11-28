聽新聞
0:00 / 0:00

政院草案…1.25兆軍購特別預算 不受公債法限制

聯合報／ 記者李人岳陳熙文／連線報導
行政院會昨通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，行政院長卓榮泰（中）宣布，特別預算財源得移用前年度歲計賸餘及舉債支應，每年舉債額度不受公債法限制。記者胡經周／攝影
行政院會昨通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，行政院長卓榮泰（中）宣布，特別預算財源得移用前年度歲計賸餘及舉債支應，每年舉債額度不受公債法限制。記者胡經周／攝影

行政院會昨通過攸關一點二五兆元軍購特別預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，國防部規畫，特別預算從明年至二○三三年執行，規畫採購精準打擊飛彈、防空反飛彈及反裝甲飛彈等七類項目；財源得移用前年度歲計賸餘及舉債支應，每年舉債額度不受公債法限制。

國民黨主席鄭麗文批特別預算將使台灣變成「兵工廠」，行政院長卓榮泰表示，真正的和平是讓大家不用上戰場，也要靠實力才能爭取和平；行政院秘書長張惇涵舉球星大谷翔平被敬遠保送例子說，實力夠強敵人就會敬而遠之，增強國防是為了避戰，不是要成兵工廠。

美國國務院發言人表示，支持台灣取得關鍵的防衛能力，美國也歡迎賴政府近期的提高國防支出的承諾；面對中國企圖恐嚇並孤立台灣，美國會持續支持台灣。

國防部長顧立雄表示，已和美方初步協調軍購案的規畫，我方獲得美方提供採購項量、報價資料、交易期程等資訊，具體的項目都有初步共識，說明美方確實有供售的意願。不過，在美國行政部門通知其國會之前，還無法對外說明；若特別條例通過後，美方尚未完成知會國會程序，國防部將以機密專案方式報告立法院。

國防部指出，中共軍力不斷增長，國軍有必要建構多層次之防衛作戰體系。特別條例明訂七大採購項目包括：精準火砲、遠程精準打擊飛彈、無人載具及其反制系統、防空反飛彈及反裝甲飛彈、人工智慧輔助與C5ISR系統、強化作戰持續量能相關裝備、台美共同研發及採購合作之裝備系統。

草案條文規定，特別條例及特別預算施行期間自公布日至二○三三年底，期滿未及執行部分，得經行政院核定酌予延長，但僅限針對履約驗收付款階段之延長，不得新增採購項目。

國防預算 軍購 特別預算 特別條例 卓榮泰 賴清德 台美 行政院 國防支出 國軍

延伸閱讀

軍購跳票 賴總統開口1.25兆國防預算…立委批：這數字成國庫提款密碼

金門執行戰備任務記憶回籠 陳玉珍要賴總統「別隨便把戰爭掛在嘴邊」

1.25兆元軍購條例能進立院？ 傅崐萁：軍人加薪是基本底線

天價軍購挨批台灣變兵工廠 張惇涵：大谷翔平夠強才被敬遠保送

相關新聞

實力才能換取和平？賴總統「2027武統台灣」惹議 學者搖頭嘆失言

賴清德總統26日在演講時表示中國宣告以「2027 年完成武統台灣為目標」引發熱議，學者蘇紫雲受訪時說，賴只是強調中...

陳冲看軍購特別預算：重點在「採購」要錢 不是真要防衛

賴清德總統提出一點二五兆元國防特別預算案，行政院前院長陳冲昨說，他從不認為二○二七年會發生戰爭，從金融領域看，二○二七年中共暫時不會有動作；行政院會昨通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，他看到重點在「採購」，講半天就是要錢，倒不是真的要防衛。國民黨立委陳永康說，政府至今仍無國家安全戰略，國防具體預算內容統統沒有講，執行面有很大挑戰和風險。

馬英九：賴總統形同宣布「準戰爭」狀態

國民黨主席鄭麗文昨表示，東北亞局勢稍露緩和跡象，美國總統川普還致電日本首相高市早苗，大家想熄火、滅火，賴總統卻又想點火、玩火；她最近會見很多外國駐台使節，皆對台海安全表示高度憂慮，她希望賴總統不要讓兩岸緊張升溫。前總統馬英九說，賴總統幾乎已形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，呼籲賴總統放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會。

政院草案…1.25兆軍購特別預算 不受公債法限制

行政院會昨通過攸關一點二五兆元軍購特別預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，國防部規畫，特別預算從明年至二○三三年執行，規畫採購精準打擊飛彈、防空反飛彈及反裝甲飛彈等七類項目；財源得移用前年度歲計賸餘及舉債支應，每年舉債額度不受公債法限制。

波頓：川普恐出賣台灣 因想和北京大交易

美國總統川普和大陸國家主席習近平通話後，東亞局勢受關注。川普總統第一任期的國安顧問波頓警告，川普第一任期便一心想與中國達成「史上最大交易」，現在極有可能為了與北京交易而出賣台灣，即便犧牲台灣也可能宣稱自己取得勝利。

金門執行戰備任務記憶回籠 陳玉珍要賴總統「別隨便把戰爭掛在嘴邊」

賴清德總統宣布1.25兆元國防預算引發國際討論，國民黨立委陳玉珍批評，台灣要走烏克蘭的路？若真要備戰應該像過去的金門執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。