政院草案…1.25兆軍購特別預算 不受公債法限制

行政院會昨通過攸關一點二五兆元軍購特別預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，國防部規畫，特別預算從明年至二○三三年執行，規畫採購精準打擊飛彈、防空反飛彈及反裝甲飛彈等七類項目；財源得移用前年度歲計賸餘及舉債支應，每年舉債額度不受公債法限制。

國民黨主席鄭麗文批特別預算將使台灣變成「兵工廠」，行政院長卓榮泰表示，真正的和平是讓大家不用上戰場，也要靠實力才能爭取和平；行政院秘書長張惇涵舉球星大谷翔平被敬遠保送例子說，實力夠強敵人就會敬而遠之，增強國防是為了避戰，不是要成兵工廠。

美國國務院發言人表示，支持台灣取得關鍵的防衛能力，美國也歡迎賴政府近期的提高國防支出的承諾；面對中國企圖恐嚇並孤立台灣，美國會持續支持台灣。

國防部長顧立雄表示，已和美方初步協調軍購案的規畫，我方獲得美方提供採購項量、報價資料、交易期程等資訊，具體的項目都有初步共識，說明美方確實有供售的意願。不過，在美國行政部門通知其國會之前，還無法對外說明；若特別條例通過後，美方尚未完成知會國會程序，國防部將以機密專案方式報告立法院。

國防部指出，中共軍力不斷增長，國軍有必要建構多層次之防衛作戰體系。特別條例明訂七大採購項目包括：精準火砲、遠程精準打擊飛彈、無人載具及其反制系統、防空反飛彈及反裝甲飛彈、人工智慧輔助與C5ISR系統、強化作戰持續量能相關裝備、台美共同研發及採購合作之裝備系統。

草案條文規定，特別條例及特別預算施行期間自公布日至二○三三年底，期滿未及執行部分，得經行政院核定酌予延長，但僅限針對履約驗收付款階段之延長，不得新增採購項目。