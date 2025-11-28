聽新聞
0:00 / 0:00

波頓：川普恐出賣台灣 因想和北京大交易

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅周辰陽、記者陳熙文／綜合報導
川普第一任期的國安顧問波頓警告，川普極有可能為了與北京交易而出賣台灣。 （法新社）
川普第一任期的國安顧問波頓警告，川普極有可能為了與北京交易而出賣台灣。 （法新社）

美國總統川普和大陸國家主席習近平通話後，東亞局勢受關注。川普總統第一任期的國安顧問波頓警告，川普第一任期便一心想與中國達成「史上最大交易」，現在極有可能為了與北京交易而出賣台灣，即便犧牲台灣也可能宣稱自己取得勝利。

此外，華爾街日報引述日本與美國官員獨家報導，川普廿五日與日本首相高市早苗通話時，建議日方不要在台灣主權議題刺激北京，但川普並沒有要求高市收回言論。日本內閣官房長官木原稔昨天一度避談，但他下午明確表示，報導川普建議別在台灣主權議題挑釁北京，「在此澄清並無此事」。

波頓近日接受經濟學人專欄作家任大偉專訪時表示，川普從第一任期開始便將「與中國達成史上最大貿易協議」視為核心目標，此一想法至今未變；川普對更廣泛的政治與軍事影響並無興趣，「他只在乎那筆交易」，也是對外政策最堅定的執念。

任大偉則說，若川普的優先順序是與北京敲定又大又美協議，「地球上最不安的應該是台灣」；台灣最大的恐懼，就是在川普追求大交易的過程中被出賣，這很合乎邏輯。如果用諷刺漫畫呈現，「大概是川普會為了黃豆而賣掉台灣」。

對此，波頓說，「台灣人確實應該害怕」。川普第一任期曾以麥克筆筆尖比喻為台灣，並以白宮橢圓辦公室整張堅毅桌比喻中國，這反映川普對台灣價值的錯誤印象，也顯示「若有必要，他會把任何東西拿去交換」。

任大偉說，華府流傳一項說法，認為台灣沒有成交易籌碼，是因北京不願開出足以讓川普宣稱「史上最驚人回報」的交換條件，因此暫時安全，這種說法是否足以讓人安心？波頓回應，相關說法不可信，因川普傾向以自身想像、憑空捏造取代現實，即便在貿易談判中出賣台灣，也可能對外宣稱是勝利，這就是問題所在。

華爾街日報引述知情日本官員指出，川普不希望因台灣問題的摩擦，危及「川習會」達成的美中關係緩和，其中包括北京承諾增加採購美國農產品。美方人士表示，川普與高市通話時，建議她談及台灣時放緩語氣，並指出川普已被告知高市在國內政治的限制，也了解她不太可能完全收回激怒北京的言論。

分析家表示，川普先和習近平通話再打給高市，通話順序可能反映川普為了維護美中貿易關係，願意在核心地緣政治議題上限制盟友的爭議立場。

國防預算 川普 波頓 賣台 北京 美中關係 習近平 高市早苗 川習會 貿易協議

延伸閱讀

美媒揭通話細節！川普籲「別提台灣」挑釁北京 日政府發言人駁：並非事實

川普恐賣台？美前國安顧問示警「台灣該害怕」：他會為與陸交易不擇手段

【重磅快評】賴清德邏輯有誤 最大錯是打了川普耳光

白宮旁埋伏槍擊2國民兵！川普批拜登政府放行阿富汗籍嫌犯入境

相關新聞

實力才能換取和平？賴總統「2027武統台灣」惹議 學者搖頭嘆失言

賴清德總統26日在演講時表示中國宣告以「2027 年完成武統台灣為目標」引發熱議，學者蘇紫雲受訪時說，賴只是強調中...

陳冲看軍購特別預算：重點在「採購」要錢 不是真要防衛

賴清德總統提出一點二五兆元國防特別預算案，行政院前院長陳冲昨說，他從不認為二○二七年會發生戰爭，從金融領域看，二○二七年中共暫時不會有動作；行政院會昨通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，他看到重點在「採購」，講半天就是要錢，倒不是真的要防衛。國民黨立委陳永康說，政府至今仍無國家安全戰略，國防具體預算內容統統沒有講，執行面有很大挑戰和風險。

馬英九：賴總統形同宣布「準戰爭」狀態

國民黨主席鄭麗文昨表示，東北亞局勢稍露緩和跡象，美國總統川普還致電日本首相高市早苗，大家想熄火、滅火，賴總統卻又想點火、玩火；她最近會見很多外國駐台使節，皆對台海安全表示高度憂慮，她希望賴總統不要讓兩岸緊張升溫。前總統馬英九說，賴總統幾乎已形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，呼籲賴總統放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會。

政院草案…1.25兆軍購特別預算 不受公債法限制

行政院會昨通過攸關一點二五兆元軍購特別預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，國防部規畫，特別預算從明年至二○三三年執行，規畫採購精準打擊飛彈、防空反飛彈及反裝甲飛彈等七類項目；財源得移用前年度歲計賸餘及舉債支應，每年舉債額度不受公債法限制。

波頓：川普恐出賣台灣 因想和北京大交易

美國總統川普和大陸國家主席習近平通話後，東亞局勢受關注。川普總統第一任期的國安顧問波頓警告，川普第一任期便一心想與中國達成「史上最大交易」，現在極有可能為了與北京交易而出賣台灣，即便犧牲台灣也可能宣稱自己取得勝利。

金門執行戰備任務記憶回籠 陳玉珍要賴總統「別隨便把戰爭掛在嘴邊」

賴清德總統宣布1.25兆元國防預算引發國際討論，國民黨立委陳玉珍批評，台灣要走烏克蘭的路？若真要備戰應該像過去的金門執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。