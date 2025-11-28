波頓：川普恐出賣台灣 因想和北京大交易

美國總統川普和大陸國家主席習近平通話後，東亞局勢受關注。川普總統第一任期的國安顧問波頓警告，川普第一任期便一心想與中國達成「史上最大交易」，現在極有可能為了與北京交易而出賣台灣，即便犧牲台灣也可能宣稱自己取得勝利。

此外，華爾街日報引述日本與美國官員獨家報導，川普廿五日與日本首相高市早苗通話時，建議日方不要在台灣主權議題刺激北京，但川普並沒有要求高市收回言論。日本內閣官房長官木原稔昨天一度避談，但他下午明確表示，報導川普建議別在台灣主權議題挑釁北京，「在此澄清並無此事」。

波頓近日接受經濟學人專欄作家任大偉專訪時表示，川普從第一任期開始便將「與中國達成史上最大貿易協議」視為核心目標，此一想法至今未變；川普對更廣泛的政治與軍事影響並無興趣，「他只在乎那筆交易」，也是對外政策最堅定的執念。

任大偉則說，若川普的優先順序是與北京敲定又大又美協議，「地球上最不安的應該是台灣」；台灣最大的恐懼，就是在川普追求大交易的過程中被出賣，這很合乎邏輯。如果用諷刺漫畫呈現，「大概是川普會為了黃豆而賣掉台灣」。

對此，波頓說，「台灣人確實應該害怕」。川普第一任期曾以麥克筆筆尖比喻為台灣，並以白宮橢圓辦公室整張堅毅桌比喻中國，這反映川普對台灣價值的錯誤印象，也顯示「若有必要，他會把任何東西拿去交換」。

任大偉說，華府流傳一項說法，認為台灣沒有成交易籌碼，是因北京不願開出足以讓川普宣稱「史上最驚人回報」的交換條件，因此暫時安全，這種說法是否足以讓人安心？波頓回應，相關說法不可信，因川普傾向以自身想像、憑空捏造取代現實，即便在貿易談判中出賣台灣，也可能對外宣稱是勝利，這就是問題所在。

華爾街日報引述知情日本官員指出，川普不希望因台灣問題的摩擦，危及「川習會」達成的美中關係緩和，其中包括北京承諾增加採購美國農產品。美方人士表示，川普與高市通話時，建議她談及台灣時放緩語氣，並指出川普已被告知高市在國內政治的限制，也了解她不太可能完全收回激怒北京的言論。

分析家表示，川普先和習近平通話再打給高市，通話順序可能反映川普為了維護美中貿易關係，願意在核心地緣政治議題上限制盟友的爭議立場。