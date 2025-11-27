金門執行戰備任務記憶回籠 陳玉珍要賴總統「別隨便把戰爭掛在嘴邊」

賴清德總統宣布1.25兆元國防預算引發國際討論，國民黨立委陳玉珍批評，台灣要走烏克蘭的路？若真要備戰應該像過去的金門執行「戰地任務」，美國還未交貨給台灣的軍購也應在2027年全數到貨，不然怎麼跟別人打仗？賴總統若只是恐嚇人民，會有「狼來了」的效應，日後恐難取信於民；她說，真的不要隨便把戰爭兩字掛嘴邊。

針對1.25兆元國防預算，除美國多位眾議院、參議院議員社群發文關心，德國在台協會也分享，德國在烏俄戰爭後，修憲提高債務上限、強化軍備的經驗。國民黨立法院黨團今天開記者會時，陳玉珍回應相關議題。

陳玉珍質疑，要以烏俄戰爭為例，台灣現在是要走向烏克蘭的道路了嗎？烏俄戰爭時，外國就支持烏克蘭並給予武器及軍購，結果烏克蘭近日才屈辱地吞下多項不平等協議，包含割地賠款、喪權辱國條款等。

陳玉珍表示，其實她也支持這次新增的1.25兆元軍事預算，但是，美國過去至今共欠了相當6600億元的軍購產品，應該在2027年前要全部交貨，不然怎麼跟人打仗？軍人加薪也應馬上編列預算，讓民心團結。若賴總統說2027年中共犯台是假的，那就是恐嚇人民，以後誰還敢相信如此言論？恐會有「狼來了」的效應，民眾會輕忽的。

陳玉珍批評，真要備戰就是要準備戰地任務，像過去兩岸對峙時期，她小時候在金門就是宵禁，晚間7時後不能出門，不能放風箏、不能收聽收音機。所以戰爭兩字說來容易，但會死多少人，多少人會家破人亡？還有親友踩到地雷的。她說，賴總統不要恐嚇人民，真要備戰就來全面性來做，不要隨便把戰爭兩字掛嘴邊；每個人的命都是一條命，沒經過打仗，才會隨便把戰爭掛在嘴邊。陳玉珍於記者會結束後，心情仍然激動，繼續跟記者分享過去金門執行戰地任務的情況。