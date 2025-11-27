1.25兆國防預算引發攻防、遭批準戰爭狀態 府：應要求北京停止挑釁

快訊

賴總統26日宣布將投入1.25兆元國防特別預算，並指出北京將2027年「武統台灣」作為目標，引發外界高度關注。前總統馬英九27日表示，賴總統此舉幾乎形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，並批評賴將國人劃分為「中國台灣」與「民主台灣」，恐對未來從事兩岸交流的政黨與民間團體帶來嚇阻甚至具體限制。

對此，總統府發言人郭雅慧回應，印太區域各國，包括台灣在內，都在加強國防投入與韌性建設，其背後的關鍵原因正是中國在區域間帶來安全風險。她強調，應反問北京為何持續採取單邊挑釁行為，破壞區域安全穩定。

郭雅慧表示，總統府呼籲中國善盡大國責任，停止挑釁，回到以國際規則為基礎的軌道上，「這才是北京現在應該做的事」。她指出，破壞現狀、製造不安的單邊行動，才是北京需要反省的。

國防預算

