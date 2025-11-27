吳怡農：國防做好準備 避免解放軍達成攻台能力

賴清德總統宣布追加國防預算，預計未來8年投入新台幣1兆2500億元經費。爭取代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天表示，政府在國防所做的準備，是避免解放軍達成可以武力攻台的能力，讓中國國家主席習近平沒有武力攻台的選擇。

吳怡農晚間接受廣播節目「POP大國民」主持人錢怡君專訪，被問到若未獲民進黨徵召參選台北市長是否脫黨參選時說，如果要脫黨參選，也不會大費周章去遞交參選意願書，希望是透過黨內公平程序代表參選。

對於外界質疑未勤跑選區，吳怡農表示，壯闊台灣從南到北，各社區、教育、學校一起合作推動社會韌性，所以大家可能有一些誤會，而且他不是公職人員，跑的基層和立委、議員等公職能受邀出席的場合不太一樣，但大家都是在各自的領域努力。

針對賴總統宣布提出1.25兆元的國防特別預算，吳怡農說，政府在國防上所做的一切準備，是避免中國人民解放軍達成可以武力攻台的能力，讓習近平沒有武力攻台的選擇，所以台灣必須投入國防建設與投資，建立可信的嚇阻力量。

此外，民進黨台北市議員許淑華建議和碩董事長童子賢等非典型政治人物代表民進黨參選台北市長，吳怡農今天也回應，不應該把重點只放在「要推誰」，應該也要提出要為台北市「做什麼」。

他說，現在弔詭的狀況是，因為還沒有其他人表態參選，根本沒有辦法交換意見，導致市民感受不到民進黨對台北市的積極、看不見民進黨對這個城市發展的願景，這樣沒有辦法爭取社會支持。

吳怡農也在臉書發文表示，初選是政黨內部競爭的方式之一，提出願景、交換意見、爭取支持，一個鼓勵理性競爭的政黨才能維持活力，才有進步空間；「所以，請知道，我不怕攻擊，只要我們還有保持不同意見的空間」。