軍購跳票 賴總統開口1.25兆國防預算…立委批：這數字成國庫提款密碼

賴清德總統拋出「2027中共犯台」說，不到12小時又急踩煞車，引爆在野黨炮火。國民黨立委馬文君痛批，政府多年來把「2027」當成國庫提款密碼，這次賴總統形同打臉自己，1.25兆元國防預算，一定要嚴審！

馬文君指出，國防部近年屢以「2027年威脅」作為編列軍購預算的關鍵理由，但相關武器裝備的交付進度卻沒有跟上。她舉例，2019年國防部預判空軍機隊在2027年前將喪失優勢，因而編列逾兩千億元採購F-16V戰機，但迄今一架都沒到貨。

2020年國防部以「因應2027年攻台」為由，提出採購魚叉反艦飛彈，隔年編列八百多億元預算，卻同樣未見到貨，還排擠國造雄二、天弓三、天劍二等系統。她質疑，「如果2027如此重要，這些武器至今不在台灣，政府又如何向國人交代？」

她批評，近年只要軍購預算遇到爭議，國防部就搬出2027威脅，要求國會迅速通過，「不能質疑、不能討論、不能延宕」，造成多項重大軍購案快速過關，但實際成軍時程卻持續延後。

她說，2027如同「國庫提款密碼」，政府將此時間點作為推動預算的工具，「以前是國防部，如今連總統本人都下來用」，真的夠了！

馬文君強調，全民都不反對強化國防，但不會接受浮編亂編或缺乏監督的預算。面對高達1.25兆元的國防預算，「一定要嚴審」，要求國防部清楚交代採購進度、延宕原因與具體效益。