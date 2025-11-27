快訊

軍購跳票 賴總統開口1.25兆國防預算…立委批：這數字成國庫提款密碼

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
賴清德總統拋出2027中共犯台，立委痛批政府屢以中共犯台為由對美大肆軍購，卻遲不到貨，2027已成政府國庫提款密碼。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統拋出2027中共犯台，立委痛批政府屢以中共犯台為由對美大肆軍購，卻遲不到貨，2027已成政府國庫提款密碼。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統拋出「2027中共犯台」說，不到12小時又急踩煞車，引爆在野黨炮火。國民黨立委馬文君痛批，政府多年來把「2027」當成國庫提款密碼，這次賴總統形同打臉自己，1.25兆元國防預算，一定要嚴審！

馬文君指出，國防部近年屢以「2027年威脅」作為編列軍購預算的關鍵理由，但相關武器裝備的交付進度卻沒有跟上。她舉例，2019年國防部預判空軍機隊在2027年前將喪失優勢，因而編列逾兩千億元採購F-16V戰機，但迄今一架都沒到貨。

2020年國防部以「因應2027年攻台」為由，提出採購魚叉反艦飛彈，隔年編列八百多億元預算，卻同樣未見到貨，還排擠國造雄二、天弓三、天劍二等系統。她質疑，「如果2027如此重要，這些武器至今不在台灣，政府又如何向國人交代？」

她批評，近年只要軍購預算遇到爭議，國防部就搬出2027威脅，要求國會迅速通過，「不能質疑、不能討論、不能延宕」，造成多項重大軍購案快速過關，但實際成軍時程卻持續延後。

她說，2027如同「國庫提款密碼」，政府將此時間點作為推動預算的工具，「以前是國防部，如今連總統本人都下來用」，真的夠了！

馬文君強調，全民都不反對強化國防，但不會接受浮編亂編或缺乏監督的預算。面對高達1.25兆元的國防預算，「一定要嚴審」，要求國防部清楚交代採購進度、延宕原因與具體效益。

國防預算 馬文君 國防部 賴清德 國民黨 中共

相關新聞

實力才能換取和平？賴總統「2027武統台灣」惹議 學者搖頭嘆失言

賴清德總統26日在演講時表示中國宣告以「2027 年完成武統台灣為目標」引發熱議，學者蘇紫雲受訪時說，賴只是強調中...

軍購跳票 賴總統開口1.25兆國防預算…立委批：這數字成國庫提款密碼

賴清德總統拋出「2027中共犯台」說，不到12小時又急踩煞車，引爆在野黨炮火。國民黨立委馬文君痛批，政府多年來把「202...

1.25兆元軍購條例能進立院？ 傅崐萁：軍人加薪是基本底線

行政院今天通過1.25兆元軍購特別條例，國民黨立法院黨團總召傅崐萁批評，要充實國防當然要為軍人加薪，現在國軍低微薪資與賴...

1.25兆軍購案出爐 盧秀燕表態：支持國防、也支持國會嚴格監督

行政院院會今天通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預算上限1.25兆元新台幣，執行期程為2026至20...

1.25兆國防特別預算 顧立雄：採購項目已和美方完成初步協商

行政院會今天通過國防部提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，國防部長顧立雄指出，就軍購案的規劃已經跟美...

洪秀柱：賴總統以「台獨促統」玩人民的命 和統談判兩岸長治久安

賴清德總統宣布將投入1.25兆元國防預算，還指出北京設定2027年「武統台灣」為目標。國民黨前主席洪秀柱表示，賴總統以「...

