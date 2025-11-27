實力才能換取和平？賴總統「2027武統台灣」惹議 學者搖頭嘆失言

賴清德總統26日在演講時表示中國宣告以「2027 年完成武統台灣為目標」引發熱議，學者蘇紫雲受訪時說，賴只是強調中國的軍事準備，且以歷史來看，對話本來就是要基於實力；但學者方天賜認為，這樣的說法恐影響外資對台投資，值得商榷；學者吳崇涵受訪時也說，賴的說法恐增加中國對台動武動機，因維持和平可透過對話，不是只有加強武裝。

總統賴清德27日宣布1.25兆國防特別預算時，強調「中國以2027年完成『武統台灣』的準備為目標」，加速侵略台灣的軍事整備，因此要強化國防戰力，但此說法引發不少討論。

增國防預算風險管理

對此，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪時強調，賴總統只是說明「中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備」，其餘的附加解釋都是多餘、不精確的，且本次國防特別條例只是要增加台灣防衛問題，不是要宣布中國何時打來，且如同開車要有安全氣囊，增加國防預算是風險管理，要降低敵方發動軍事攻擊的機率。

對於「以實力換取和平」的質疑，蘇紫雲反駁說，人類歷經2千多年的戰爭與和平，從西方哲學到東方墨家「小國善守」，最安全的方案就是「以實力換取和平」。他強調，和平是目標，能有對話當然好，但對話是善意與美德，不足以嚇阻戰爭發生，若能增加防衛能力，才有和平對話的本錢。

失言讓外資擔憂

但清大通識中心副教授方天賜表示，賴總統的記者會當場講的原文就是中國以「2027年完成武統台灣為目標」，雖然本意應該是要國人「居安思危」，以合理化其400億美元的軍事預算。但政府公開說2年後就要「被打了」，如輝達等外資，要不要開始撤資，或是暫緩來台灣投資呢？

「賴總統在國安議題上，已有多次失言！」方天賜舉例，例如曾說五眼聯盟是日本前首相安倍晉三的功勞，以及進行團結十講等，顯示賴總統的國安幕僚擬稿可能有很大的問題。他認為，其實親政府/執政黨的有識之士還是不少，應該要重用這些人，否則總統府失言後又把責任推給媒體解讀錯誤，非常沒有擔當。

提高對我動武意願

政大外交系教授吳崇涵受訪時指出，發動戰爭最重要的2個面向，就是要有能力與意願，雖然中國聲稱2027年是「建軍百年」，要達成「全面軍事現代化」的目標，其能力還需要進一步觀察，但賴總統26日相關的發言，恐促使中國在對台動武的意願提高，這個要非常小心。

吳崇涵舉例，若美中台關係是一台車，賴總統如今看來想要到前座駕駛、扮演主導的角色，「但川普會同意嗎？」他強調，美中有兩大強權的互動機制，美國總統川普已經提醒日本首相高市早苗話不要說得太滿，川普可能歡迎台灣軍購，但若旁邊的幕僚提醒賴總統已經不太受控，美方對賴又會有什麼樣的指令？

自由主義也可和平

「『以實力換取和平』只是要迎合川普！」吳崇涵指出，川普1.0的許多國安幕僚都曾如此說過，賴總統可能希望藉由提升軍備，透過現實主義的方式，與民主友邦合作、強化對中國的嚇阻，以達成「權力平衡」（權力差距愈小，愈不容易發生衝突）的目的，但恐將花費不少成本。

他說，國際關係要維持和平不是只有一種方法，還有增加對話、溝通或經貿與國際組織的「自由主義」，人類歷史的和平是在「現實主義」與「自由主義」之間搖擺，因此增加武裝並非唯一保持和平的方式。

