1.25兆元軍購條例能進立院？ 傅崐萁：軍人加薪是基本底線

行政院今天通過1.25兆元軍購特別條例，國民黨立法院黨團總召傅崐萁批評，要充實國防當然要為軍人加薪，現在國軍低微薪資與賴清德總統動輒花大量預算買武器成強烈對比，這樣怎為國家奉獻？軍人加薪只是其中一環而已，行政院對國會通過法律都該執行，這是底線，若政府要如此踐踏，他們是不會向如此政權妥協的。

賴清德總統宣布1.25兆元國防預算，行政院會今天也通過國防部提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預計未來8年投入1.25兆元，採購精準火砲；遠程精準打擊飛彈；無人載具及其反制系統；防空、反飛彈及反裝甲飛彈等7大類武器裝備。

相關草案送立院後，在野黨態度如何也引發關注，傅崐萁今天在國民黨團餐敘前接受媒體聯訪時表示，要充實國防當然要讓軍人能夠勇於捍衛「我們的家、我們的國」，現在職業軍人拿著35300多元薪資扛槍上戰場，這怎麼安身立命，怎麼安頓家庭？如此薪資與賴總統動輒把國家預算超過一半用在買武器形成強烈對比，況且買了那麼多武器，到底什麼時候能夠交貨？不知道。

傅崐萁也說，誰來使用這些軍購武器？國軍受到這種低微待遇，怎麼可能為國家好好奉獻？尤其現在招募非常不順，沒有人願意成為國軍的將士，賴總統完全不是真心愛台灣這塊土地，應該好好守護國軍；軍人加薪只是其中一環，行政院對國會通過的法律都必須要執行，這是最基本的底線，什麼事都可以商量，但是國會通過的法律如果都要踐踏的話，是不可能向如此政權妥協的。