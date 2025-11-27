1.25兆軍購案出爐 盧秀燕表態：支持國防、也支持國會嚴格監督

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天視察和平專案山區派出所時表示，「支持國防，也支持立法院監督。」記者黑中亮／攝影
行政院院會今天通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預算上限1.25兆元新台幣，執行期程為2026至2033年，台中市長盧秀燕今天視察和平專案山區派出所時表示，「支持國防，也支持立法院監督。」

面對國防部2026至2033軍購特別條款，草案剛經行政院院會討論通過，新台幣1兆2500億元，將送交立法院審議，預計進入委員會審查及三讀程序，行政院長卓榮泰呼籲朝野政黨摒棄成見支持，強調國家安全優先，致力打造台灣之盾。

台中市長盧秀燕指出，國家一定要有國防，才能有自衛的能力，才能保家衛國；但另外一方面，因為所有的國防預算1兆2500億都來自民脂民膏，都來自所有全民的繳稅，也因此希望每一分的預算，都能夠妥善使用，不浪費，而且真的能夠建置國家安全的國防。

盧強調，也大力支持立法院，代表全體的人民繳的稅，大家能夠來進行監督，「所以我支持國防，也支持立法院監督」。

國防預算 卓榮泰 盧秀燕 立法院 國防部 行政院

