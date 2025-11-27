快訊

1.25兆國防特別預算 顧立雄：採購項目已和美方完成初步協商

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院會通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預計未來8年投入新台幣1.25兆經費，建構邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。行政院會後舉行記者會，國防部長顧立雄出席說明。記者胡經周／攝影
行政院會通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預計未來8年投入新台幣1.25兆經費，建構邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。行政院會後舉行記者會，國防部長顧立雄出席說明。記者胡經周／攝影

行政院會今天通過國防部提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，國防部長顧立雄指出，就軍購案的規劃已經跟美國完成初步的協調，也獲美方正式提供採購項量、報價資料、交易期程等資訊，具體的項目都有初步共識，不過須等待美方完成知會國會程序才能公布。

政院會今天通過國防部提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預計未來8年投入1.25兆元，採購精準火砲；遠程精準打擊飛彈；無人載具及其反制系統；防空、反飛彈及反裝甲飛彈等7大類武器裝備。

顧立雄表示，這次特別預算包括軍購、商購和自製等模式，其中對美軍購是重要採購項目，國防部針對軍購案規劃，已經和美方完成初步協調，DSCA也已正式提供採購項量、交運期程等資訊，說明美方確實有供售的意願。

他指出，我方採購案項正在美方內部審查中，在還沒完成通知國會程序前，我方援例暫不公開評論，完成知會國會後，會再適時說明。

外界質疑，包括先前曾提過的MH-60R反潛直升機、E-2D預警機等裝備均不在這波特別預算採購項目中，是否美方明確表態反對我方申購這類傳統載台裝備？其次採購項目中包含「台美共同研發及採購合作之裝備」但未說明具體項目。

顧立雄說，我方針對傳統載台等等具體的軍購項目，和美方之間有達成初步的協調，也獲得供相關資訊，原則上都有初步溝通，不過具體的項目，在美方行政部門通知國會之前，還無法對外說明。他並表示，若特別條例通過後，美方還沒完成知會國會程序，國防部將會以機密專案報告方式向立法院說明。

閣揆卓榮泰強調，國防部會全面優化、健全國防裝備，加速建軍期程，也會要求落實防弊、爭取避免延宕交貨。對於外界關心國防如何帶動產業發展，行政院也將會要求國防部訂定「國防與產業發展行動方案」，並且落實策略的推動。

國防預算 國防部 顧立雄 卓榮泰 美國

