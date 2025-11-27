快訊

洪秀柱：賴總統以「台獨促統」玩人民的命 和統談判兩岸長治久安

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統宣布將投入1.25兆元國防預算，還指出北京設定2027年「武統台灣」為目標。國民黨前主席洪秀柱表示，賴總統以「台獨促統」，「這不是玩火，是玩人民的命」，應放棄台獨黨綱，重啟兩岸和平對話，和平統一的談判是維持最大程度現狀及兩岸長治久安的道路。

賴清德總統昨舉行記者會宣布，未來8年將投入1.25兆元的國防特別預算，打造包括「台灣之盾」（T-Dome）在內的先進防衛作戰體系。賴總統還強調，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，國安團隊將全面應對，全力守護「民主台灣」。

「孩子鬧脾氣，我們總不能跟著鬧」洪秀柱稍早於臉書發表看法，表示這幾天看到賴總統一場又一場的記者會、宣示、投書，滿腦子只浮現一幅畫面，彷如一個執意要往危險道路奔去的孩子，嘴裡喊著勇敢，腳下卻是會讓全家人一起陪葬的深淵。

洪秀柱指出，賴總統說北京有2027年武統目標，因此台灣要在2027年完成備戰，這是把戰爭當成倒數計時的鐘，「台獨金孫賴清德，你可知道自己在說什麼？」把統獨問題推向衝撞，以「台獨促統」把兩岸推往賴總統口中的2027，那不是玩火，那是玩命，而且是玩人民的命。

洪秀柱批評，賴總統說要守護民主、主權，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由，把台灣推向最危險的位置。戰爭不是喊口號，戰爭是血、火、無法挽回的毀滅；賴總統的作為，像極一個聽不進話的孩子，只想證明自己勇敢，卻忽視全體家人將付出的代價。

洪秀柱表示，真心希望賴總統能冷靜，不要刺激對岸、將國家鎖進意識形態、停下衝向深淵的腳步，兩岸之間並非只能「獨」與「武」，賴總統若願意放下不切實際的台獨幻想，就會發現談判比槍炮有力得多，和平比預算更能守護未來。

洪秀柱建議，賴總統應以民進黨主席的身分，宣布放棄台獨黨綱，試著重啟兩岸和平對話的大門，這是最後能把台灣從邊緣拉回穩定的道路；和平統一的談判，是這個時代唯一能讓台灣維持最大程度現狀的方式，也是唯一能讓兩岸長治久安的道路。

