賴總統拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

賴總統近日投書美國媒體，拋出政府將提400億美元國防特別預算案，而國民黨立法委員、前海軍司令陳永康27日直言，我們到今天還沒有國家安全戰略，他也評論400億美元的具體內容，很多重要面向「統統沒有講，只有構想」。

政大國關中心、台灣安全研究中心、亞太政策研究協會等單位舉辦的「台灣面臨之困境與預應策略」研討會，27日下午在政大公企中心登場。陳永康在「國際情勢與中美博弈」的專題演講中說，前天晚上川習通完電話以後，G2已經成局了，明顯的底線搞清楚是要控管風險，「我們太善良了，談判到第3輪的掏心掏肺，底牌都出來了」。

他指出，賴總統說要強化我們的國防，建立台灣之盾，要投資400億美金，等於1兆2,000多億台幣，「裡面有多少比例是軍售FMS？有多少比例是DCS？有多少是美國總統的PDA，將來後續料配件你自己出？有哪些是在台灣？不同的採購方式，不同的合約內容，8年之中台幣美金的匯率是多少？中科院的角色有多少？會計師、律師是一案一個，還是有一個整體的？統統沒有講，只有構想。」

他評論說，「誠意很高，但是做要能夠做到，執行面上還有很大的挑戰跟風險。」他還直言，「我們總統有很好的理想，他都是政策宣導自己講，立法院不知道，行政院不知道，怎麼執行風險，就比較高了。」

陳永康也提到，風險預防比風險控管更重要，講台灣安全絕對不能只看雷達範圍、台海狀況，這次日本首相高市談話引起日中衝突，美國總統川普居間穿梭，而台灣的問題不是台灣問題，是台海及周邊問題，沒有單一想定，而是任何地方起衝突，從南海、台海、東海、朝鮮半島都有關聯。所以如果起了衝突沒有贏家，人人是輸家。每天通過台灣海峽的全世界的貨櫃占比20至25%，許多是到大陸洋山港，所以如果起了衝突，中國大陸自己是輸家。