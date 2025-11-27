賴總統2027武統說 鄭麗文：賴總統玩火把百姓當政治豪賭籌碼

國民黨主席鄭麗文今到基隆時表示，賴總統昨天很多談話讓很多台灣民眾，甚至國際社會都高度憂慮，希望賴總統三思而後行，千萬不要玩火。就在東北亞局勢稍微露出能緩和的跡象，美國總統川普為此事還致電日本首相，大家想要熄火、滅火的時刻，賴總統卻又想要點火、玩火，這才是大家真正最憂慮的。

賴清德總統昨在記者會提及，北京當局以2027年完成武統台灣為目標，引發軒然大波。

鄭麗文今天到基隆由市長謝國樑陪同參觀中正室內兒童樂園時受訪，針對賴總統武統說，鄭表示，她參選黨主席的過程，一直強調在她主席任內，尤其未來3年，對台海的安全至關重要，危機四伏，民進黨長期執政的結果讓兩岸兵凶戰危。

鄭麗文說，賴清德總統昨天的記者會之前，很多民進黨都還在抨擊2028年是不是能夠有和平選舉，但昨天賴總統的發言似乎已經認證他們也認為在2028年之前，很可能兩岸就會迎來武力的衝突，這不只是2千3百萬人不想看到，也是區域和國際社會要全力避免的。

鄭麗文指出，她最近接見很多駐台代表外國使節，不約而同對台海安全表示高度憂慮和關切，她很希望賴總統要往和平的方向去努力，而不是讓兩岸的局勢持續升高。

鄭麗文並表示，賴總統昨天很多的談話，讓很多台灣民眾，甚至國際社會都高度憂慮，希望賴總統能夠三思而後行，千萬不要玩火。就在東北亞局勢稍微露出能緩和的跡象，美國總統川普為此事還致電日本首相，就在大家想要熄火、滅火的時刻，賴總統卻又想要點火、玩火，這才是大家真正最憂慮的。

鄭麗文希望中華民國做為國際社會負責任的一份子，應該要負起穩定台海和平的角色，她呼籲賴總統以百姓的身家性命、安全福祉為最高考慮，不要以個人的政治得失，把百姓的身家性命做為政治豪賭的籌碼，為兩岸和平穩定努力才是全民之福。