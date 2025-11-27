快訊

高雄兩線三星警官涉性侵 她身心崩潰提告竟遭警告「他官很大」

一語成讖！香港宏福苑住戶一個月前才發文：外牆都易燃物用火小心

台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯涉詐欺遭搜索 新北檢聲押

賴總統2027武統說 鄭麗文：賴總統玩火把百姓當政治豪賭籌碼

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨主席鄭麗文今到基隆時表示，賴總統昨天很多的談話，讓很多台灣民眾，甚至國際社會都高度憂慮，希望賴總統能夠三思而後行，千萬不要玩火。記者游明煌／攝影
國民黨主席鄭麗文今到基隆時表示，賴總統昨天很多的談話，讓很多台灣民眾，甚至國際社會都高度憂慮，希望賴總統能夠三思而後行，千萬不要玩火。記者游明煌／攝影

國民黨主席鄭麗文今到基隆時表示，賴總統昨天很多談話讓很多台灣民眾，甚至國際社會都高度憂慮，希望賴總統三思而後行，千萬不要玩火。就在東北亞局勢稍微露出能緩和的跡象，美國總統川普為此事還致電日本首相，大家想要熄火、滅火的時刻，賴總統卻又想要點火、玩火，這才是大家真正最憂慮的。

賴清德總統昨在記者會提及，北京當局以2027年完成武統台灣為目標，引發軒然大波。

鄭麗文今天到基隆由市長謝國樑陪同參觀中正室內兒童樂園時受訪，針對賴總統武統說，鄭表示，她參選黨主席的過程，一直強調在她主席任內，尤其未來3年，對台海的安全至關重要，危機四伏，民進黨長期執政的結果讓兩岸兵凶戰危。

鄭麗文說，賴清德總統昨天的記者會之前，很多民進黨都還在抨擊2028年是不是能夠有和平選舉，但昨天賴總統的發言似乎已經認證他們也認為在2028年之前，很可能兩岸就會迎來武力的衝突，這不只是2千3百萬人不想看到，也是區域和國際社會要全力避免的。

鄭麗文指出，她最近接見很多駐台代表外國使節，不約而同對台海安全表示高度憂慮和關切，她很希望賴總統要往和平的方向去努力，而不是讓兩岸的局勢持續升高。

鄭麗文並表示，賴總統昨天很多的談話，讓很多台灣民眾，甚至國際社會都高度憂慮，希望賴總統能夠三思而後行，千萬不要玩火。就在東北亞局勢稍微露出能緩和的跡象，美國總統川普為此事還致電日本首相，就在大家想要熄火、滅火的時刻，賴總統卻又想要點火、玩火，這才是大家真正最憂慮的。

鄭麗文希望中華民國做為國際社會負責任的一份子，應該要負起穩定台海和平的角色，她呼籲賴總統以百姓的身家性命、安全福祉為最高考慮，不要以個人的政治得失，把百姓的身家性命做為政治豪賭的籌碼，為兩岸和平穩定努力才是全民之福。

鄭麗文說，賴總統在大罷免之後，大家期盼朝野能夠和解，但賴總統沒有辦法用更大的格局、用更大的包容來擔任台灣的領導人，這是大家不樂見的，現在是「綠色恐怖」，變成今日台灣民主最大的破壞者，不要再製造對立、恐怖和仇恨，「大家團結都來不及，怎麼自己在內部撕裂和製造分化？」

國民黨主席鄭麗文今到基隆時表示，賴總統昨天很多的談話，讓很多台灣民眾，甚至國際社會都高度憂慮，希望賴總統能夠三思而後行，千萬不要玩火。記者游明煌／攝影
國民黨主席鄭麗文今到基隆時表示，賴總統昨天很多的談話，讓很多台灣民眾，甚至國際社會都高度憂慮，希望賴總統能夠三思而後行，千萬不要玩火。記者游明煌／攝影

國防預算

延伸閱讀

影／鄭麗文拜會謝國樑 讚基隆是藍白合典範

批國民黨「誘導人喊統一」 何鷹鷺一身綠衣退黨：我不玩了

「我不幹了」！拍片推崇中共惹議 藍中常委何鷹鷺今宣布退黨

鄭麗文批賴清德1.25兆國防預算玩火民進黨嗆：又幫中國大陸講話

相關新聞

賴總統2027武統說 鄭麗文：賴總統玩火把百姓當政治豪賭籌碼

國民黨主席鄭麗文今到基隆時表示，賴總統昨天很多談話讓很多台灣民眾，甚至國際社會都高度憂慮，希望賴總統三思而後行，千萬不要...

總統推1.25兆國防預算 國民黨團：用天價麻痺民眾

總統賴清德宣布未來8年將投入新台幣1.25兆元的國防特別預算。國民黨立法院黨團書記長羅智強表示，請教賴總統，要讓台灣變成...

政院通過1.25兆軍購特別條例 卓揆籲在野黨以國家為念

國防部今天在行政院會提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預計未來8年、即2026年至2033年間投入新...

賴總統2027武統說 羅智強批：準備要成烏克蘭？

賴清德總統昨在記者會提及，北京當局以2027年完成武統台灣為目標，引發軒然大波。國民黨立法黨團書記長羅智強問賴總統，到底...

【重磅快評】賴清德邏輯有誤 最大錯是打了川普耳光

賴清德總統昨天召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，隨後舉行記者會強調，北京當局以2027年完成武統台灣為目標，...

陳冠廷：不能忽視中2027推進犯台準備 自我防衛降熱戰風險

賴清德總統昨天宣布，未來8年將投入1.25兆元國防特別預算。民進黨立委陳冠廷表示，美軍印太司令阿基里諾在美國國會書面證詞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。