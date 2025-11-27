政院通過1.25兆軍購特別預算 顧立雄：軍購案已與美方完成初步協商

行政院會27日通過國防部提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預計未來8年、即2026年至2033年間投入新台幣1.25兆經費。國防部長顧立雄指出，就軍購案的規劃已經跟美國完成初步的協調，獲得美國國防部安全合作局正式提供採購項量、報價資料、交易期程等資訊，說明美方確實有供貨的意願。

行政院會今日通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」，院長卓榮泰指出，從昨天到今天，有一些言論持續出現，「我還是要懇求國內同胞各政黨，沒有國哪有家？沒有國哪有黨？此時此刻應該拋棄政黨成見，以國以家為念、以人民為念」。

卓榮泰表示，過去這段時間持續看到中共各種形式的侵擾，政府極力向人民表達，政府有守護國家主權跟安全的能力與決心，然後看到對方各種侵擾的型態、頻率持續增高，「我們更應該負責任向人民說，此時此刻，政府更需要提高自我防備的能力，也要讓全世界理念相同的夥伴清楚，要跟我們站在一起，要我們自己有實力，對方才能拿出助力」。

卓榮泰說，此時此刻，當全球很多地區，包括印太地區、歐盟地區，都持續對該國內的國防預算重新調整，且有明顯幅度的提高。身在第一島鏈的位置，地緣政治最敏感地區的台灣，怎麼可能不提高自我防衛的能力？同樣，從全世界局勢來看，這都是被動，沒有中共霸權四處張揚、侵擾行動無限上綱，頻率不斷增加，全世界無需做這樣防禦工作。

卓榮泰表示，執政黨跟政府必須在這時候做出這樣的決定，期待國人同胞能支持，希望在野政黨看清事實，也能審慎了解目前局勢，「唯有這樣做，才能告訴國人，真正的和平是讓大家不用上戰場，真正的和平是靠實力得來的」。

國防部指出，「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」執行期程為2026到2033年，預算上限暫匡新臺幣1兆2500億，籌獲項目計「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「AI輔助與C5ISR系統」、「臺美共同研發及採購之裝備、系統」等7類，期望透過爭取預算一次性配賦，確保資源穩定集中，加速獲得所需戰力。

顧立雄說，有關這次的特別預算，包括軍購、商購跟自製的方式，其中對美軍購的案項當然是重要採購項目，「就軍購案的規劃已經跟美國完成初步的協調，獲得美國國防部安全合作局正式提供採購項量、報價資料、交易期程等資訊，說明美方確實有供貨的意願」。

顧立雄指出，現在因為軍購案案項還在美方內部審查中，在還沒完成知會國會之前，援例是不對外公開。若美國國防部完成知會其國會後，我國防部會再適時對外說明。顧強調，雙方在規劃過程中是一直有再進行磋商。

至於是否能在這次的國防特別預算中帶動國內產業升級，卓榮泰說，對於產業升級，將來特別條例後的特別預算內容有相當程度的機敏資料，因此對於提升產業升級的具體成效，目前還不宜全盤揭露，不過這些政策沒有一項工作是政府可以單獨完成的，勢必要跟民間產業做充分合作，也要跟先進國家的產業做合作，才能夠一方面取得新式武器，另一方面也可以在我國的供應鏈生態系中扮演重要角色，後續待經濟部詳實規劃後再視狀況向國人報告。

至於在未來國內軍工產業是否有提出國產化比率佔比，對此，經濟部表示，目前仍在規劃中，但會依據目前產業發展的狀況來訂定，像是會去盤點目前國內無人載具的發展狀況， 然後依照產業規模分項訂出未來的國產比。