顧立雄：已與美方初步完成協調 確認軍購品項及期程

中央社／ 台北27日電

行政院會今天通過匡列1.25兆元的國防特別條例。國防部長顧立雄指出，對美軍購是重要採購項目之一，已與美方初步完成協調，美國防部已提供項目、數量、報價及交運期程等，但美審查中，援例在完成知會國會程序前不公開。

總統賴清德昨天宣布，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算規劃。行政院會今天討論、通過國防部擬具達新台幣1兆2500億元、2026至2033年的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，草案將送立法院審議。

媒體詢問軍方，是否能說明確切軍購品項、內容。顧立雄回應，此次匡列的特別預算中，包括軍購、商購及自製，而對美軍購是重要的採購項目之一，已與美方初步完成協調，獲得美國防部安全合作局（DSCA）正式提供項目、數量、報價及交運期程等資訊，說明美方確實有供售意願。

顧立雄也指出，由於案項仍在美方審查中，在尚未完成知會國會程序前，國防部援例不會公開，日後等完成程序後將適時對外說明；軍方人士會後表示，針對國造部分，將擇期要求軍備局等單位適時說明。

行政院長卓榮泰也補充，他要求國防部達到「優化裝備、加速建軍期程、落實防弊跟防止交貨延宕」3個目標，同時要求國防部訂定「國防及軍工產業發展行動方案」，以利落實於整個策略推動。

國防部戰略規劃司長黃文啓中將簡報說明，編列目的是爭取預算一次配賦，確保資源穩定集中、加速籌獲所需戰力。籌購項目包括精準火砲、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道及反裝甲飛彈、無人載具及反制系統、強化作戰持續量能相關裝備、AI輔助與C5ISR系統、台美共同研發及裝備採購的裝備系統。

