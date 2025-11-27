政院通過1.25兆軍購特別條例 卓揆籲在野黨以國家為念

快訊

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
國防部今天在行政院會提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預計未來8年、即2026年至2033年間投入新台幣1.25兆經費，建構邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。行政院長卓榮泰舉行記者會說明。記者胡經周／攝影
國防部今天在行政院會提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預計未來8年、即2026年至2033年間投入新台幣1.25兆經費，建構邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。行政院長卓榮泰在會後舉行記者會表示，希望在野政黨看清事實、審慎了解目前局勢，強調「沒有國哪有家？沒有國哪有黨？此時此刻應該拋棄政黨成見，以國以家為念」，台灣有實力，才可以爭取和平，讓人民不用上戰場。

卓榮泰表示，過去這段時間持續看到中共各種形式的侵擾，政府極力向人民表達，政府有守護國家主權跟安全的能力與決心，然後看到對方各種侵擾的型態、頻率持續增高，政府更需要提高自我防備的能力，也要讓全世界理念相同的夥伴清楚，要跟我們站在一起，要我們自己有實力，對方才能拿出助力。

另外，針對藍白日前在立法院三讀通過財劃法部分條文，賴清德總統昨日也特別提及，若按照在野修法版本，中央勢必舉債5000多億元，將違反「公債法」，卓榮泰表示，行政院今天通過「財劃法」部分條文修正覆議案，考量確有窒礙難行之處，呈請總統核可後，移請立法院覆議，這也是院長卓榮泰第8度提出覆議。

國防部今天在行政院會提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預計未來8年、即2026年至2033年間投入新台幣1.25兆經費，建構邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。行政院長卓榮泰（中）會後在秘書長張惇涵（左二）、國防部長顧立雄（左一）等陪同下，舉行記者會說明。記者胡經周／攝影
國防部今天在行政院會提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預計未來8年、即2026年至2033年間投入新台幣1.25兆經費，建構邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。行政院會後舉行記者會，國防部長顧立雄出席說明。記者胡經周／攝影
國防部今天在行政院會提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預計未來8年、即2026年至2033年間投入新台幣1.25兆經費，建構邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。行政院長卓榮泰（右）會後在秘書長張惇涵（左）等陪同下，舉行記者會說明。記者胡經周／攝影
