賴總統2027武統說 羅智強批：準備要成烏克蘭？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院國民黨團今舉行「2027 武統台灣？軍購武器未到貨！再花1.25兆! 財劃覆議！集權集錢！」記者會，書記長羅智強（右）、首席副書記長林沛祥（左）列席。記者季相儒／攝影
賴清德總統昨在記者會提及，北京當局以2027年完成武統台灣為目標，引發軒然大波。國民黨立法黨團書記長羅智強問賴總統，到底2027年有沒有要打仗？質疑賴總統把兩岸推到兵凶戰危，卻沒有辦法保證國防跟台灣安全，用天價國防預算麻痺國人。

羅智強表示，3年多前烏克蘭戰事爆發，民進黨上上下下都稱自己是烏克蘭人，如今看起來一語成讖，賴總統真的想讓台灣變成烏克蘭。烏克蘭經過多年戰事走到今天，現在拋出28點協議是投降協議，割地、限武，不能加入北約，這就是民進黨口口聲聲他們都是烏克蘭人的寫照。

羅智強質問，賴清德總統難道忘了，選總統時告訴大家，他當選總統台灣戰爭風險是最低嗎？結果當選總統3年就要打仗了？最糟糕的是，賴總統昨日記者會跟臉書第一版說法，是中共2027年要武統台灣，總統府卻發新聞否認，到底2027年有沒有要打仗？台灣是不是準備要成為烏克蘭？

羅智強說，國民黨執政時國防預算每年3000億，現在民進黨送來的總預算，國防預算是9400億，已經是國民黨執政的3倍，現在還要再加1.25兆，加上9400億是2.2兆「是何其的天價」，軍費不斷飆高，買到的卻是喪權辱國、買到中共軍機越過海峽中線、中共軍演圍台常態化。

羅智強指出，賴總統把兩岸推到兵凶戰危，顯然沒有辦法保證國防跟台灣安全，所以用天價國防預算麻痺國人。

國民黨團首席副書記長林沛祥說，賴清德總統稱北京當局以2027年完成武統台灣為目標，從台積電供應鏈移往美國，政府編列巨額國防預算皆是跡象，但編列了特別預算，我方購買的武器在何處？目前累計高達190億美元軍購積案尚未到貨，若2027年真如賴總統所言爆發衝突，台灣恐面臨有預算、無武器窘境。

國民黨立委王鴻薇則強調，充實國防預算他們一定支持，但不能當盤子、凱子，錢都付完了東西通通沒看見，比如F-16V戰機原定首批交機時程已過，至今連個影子都沒看到，被譏為「隱形戰機」。王鴻薇也質疑，賴總統1.25兆的國防特別預算財源從哪來？是否出現財政土石流、財政失速列車債留子孫？

