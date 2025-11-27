快訊

【重磅快評】賴清德邏輯有誤 最大錯是打了川普耳光

聯合報／ 主筆室
賴清德總統昨天舉行記者會，指北京以2027年完成武統台灣為目標，國安團隊將全面應對，全力守護「民主台灣」，未來八年將投入1.25兆元打造先進防衛作戰體系。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統昨天舉行記者會，指北京以2027年完成武統台灣為目標，國安團隊將全面應對，全力守護「民主台灣」，未來八年將投入1.25兆元打造先進防衛作戰體系。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統昨天召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，隨後舉行記者會強調，北京當局以2027年完成武統台灣為目標，國安團隊將全面應對，全力守護「民主台灣」；而因應北京以武逼統、以武逼降，賴總統更宣布，未來八年將投入1.25兆元的國防特別預算，打造先進防衛作戰體系。

賴清德說得慷慨激昂，卻連犯許多邏輯與事實的錯誤；其中最大錯誤是，萊爾校長打臉川普。

賴清德強調，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標；但川普說過，習近平向他否認有2027攻台時間表；川普還信誓旦旦強調在他任內習近平不會攻打台灣。賴清德不但公開打臉川普，恐怕還要壞了川普的諾貝爾和平獎大事。

總統府很快發現賴清德闖禍，立即塗改賴清德社群媒體貼文和總統府網站新聞稿，變成北京「2027年完成武統台灣『的準備』」，並翻臉責怪媒體解讀錯誤。原來，「2027武統」只是萊爾校長的又一創作。但川普才和習近平、高市早苗穿梭通話，左右逢源，萊爾校長要嚇全民、騙預算，卻先打川普一記耳光。

美國財政部長貝森特才說，川普和習近平明年有望會面四次；賴清德就說習近平後年「準備」武統。貝森特樂觀看待美中有一年的休兵期，並盛讚「川普總統展現領導力，使兩國關係得以緩和」；萊爾校長卻用台海興兵質疑川普的領導力。他把1.25兆國防預算和12.5兆對美投資（4000億美元）都當水漂玩嗎？

但賴清德既言北京「2027完成武統」或「武統準備」，卻慢條斯理分8年投入鉅資打造先進防衛作戰體系。賴清德不思避戰，只想用軍備競賽來備戰，能否保台是另一個層次的問題，但如果北京已在2027「完成武統」或「武統準備」，台灣到2033年才完成的先進防衛作戰體系，是用來打游擊戰的嗎？

此外，賴清德宣布，一國兩制台灣方案是台灣社會不可碰觸紅線。其實一國兩制是中共所設想未來和平統一後的兩岸政治安排，在台灣本來就沒有市場。但賴清德既然拒絕和平統一，卻老在一國兩制上糾纏；就像根本就不願上餐桌，卻一直嫌擺盤不好看，不同的命題，邏輯完全錯置。

不過，自習近平2019年提出「兩制台灣方案」說法迄今，在台灣所獲得的最大回響，就只有蔡英文和賴清德刻意栽贓把九二共識等同一國兩制。現在賴清德更下令透過政府政策、立院決議、政黨及民間團體的集體作為，共同確立這條紅線，令人擔心的是，綠色恐怖要把羅織密網張到多大？

賴清德競選總統時，騙稱他當選戰爭機率最低；上任後自己猛踩中共紅線，讓台海戰雲密布，然後又對國人猛畫紅線，以司法打壓製造綠色恐怖。蔡英文的「國安五法」不夠看，賴清德除了祭出「賴十七條」，還要力拚「國安十法」。人民會發現，國安修法不可怕，可怕的是賴清德的威權心態與作為。

