賴清德提「2027武統說」 他批國安研判失焦幕僚品質堪憂

賴清德總統昨天提及「北京以2027年完成武統台灣為目標」，引發議論。總統府隨後澄清為「以2027為節點推進軍事準備」。醫師、時事評論人沈政男批評說，問題出在稿件撰寫不精準，國安幕僚品質堪憂，相關國防預算論述更欠缺完整分析。

賴清德昨天上午在記者會提到，北京當局以2027年完成武統台灣為目標，加速軍事整備，引起外界對兩岸情勢升溫的疑慮。總統府隨後說明，總統原意為中國以2027年為節點推動攻台準備與複合式威脅，但並非預告開戰時間。

沈政男指出，賴清德談話失焦主因在於稿件語句缺乏關鍵字，少了一個「以」字，讓外界誤認為北京設定「武統時間表」。他強調，「2027備戰完成」的說法源自美國軍方臆測，中國大陸從未證實，台灣國安團隊卻將此視為既定事實，顯示研判品質不足。

他並批評，政府近來提出的「GDP5%國防支出」與「400億美元特別軍購」，皆非賴清德選前政見，相關數據推估亦未見詳細分析。他質疑，若台灣經濟受美中關係波動影響，GDP下滑時，按比例編列的軍費並無實質意義，國安幕僚卻未評估。

沈政男也點名，賴清德今日談到「一國兩制是紅線」更為敏感，恐造成官方在陸配發言風波後，再度擴張對相關言論的戒備。他提醒，若政府將「親中言論」視為政治攻防工具，易引發社會反彈。

他認為，大罷免結果反映民意並不支持以高張力敘事處理兩岸議題，但賴清德仍以「團結對抗」的政治語氣回應，與民眾期待有所落差。他批部分綠營側翼選後重新活躍，以煽動式評論影響輿論，無助穩定社會氣氛。