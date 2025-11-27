陳冠廷：不能忽視中2027推進犯台準備 自我防衛降熱戰風險

賴清德總統昨天宣布，未來8年將投入1.25兆元國防特別預算。民進黨立委陳冠廷表示，美軍印太司令阿基里諾在美國國會書面證詞曾明確表示，中國正以2027年為期程，推進犯台能力的準備。除了不能忽視中方威脅，更要有「準備防備意識」，只要有準備防備的意識，讓中方看見代價，熱戰風險才會下降。

陳冠廷指出，台灣不能把威脅當成例行公事，也不能把和平當成理所當然。所謂「危險窗口期」不是口號，而是中國的軍事能力、習近平個人政治節奏、印太戰略競爭三者交疊後的現實環境。台灣若在此時鬆懈，才會真正讓對方誤判。

陳冠廷說，從飛彈量能、無人機與反制系統，到通訊韌性、後備戰力、國防產業鏈的自主化，這些都不是危機爆發後才做得來的事情，賴總統推動的兩大方案，正是把「平時的投入」當成「戰時的避免」。

陳冠廷表示，日本現在普遍理解「台灣有事，就是日本有事」，一旦衝突爆發，戰場絕對不會侷限於台灣周邊，而會延伸至東海、南海乃至整個西太平洋。台灣若能展現持續且確實的自我防衛準備，不只降低誤判，也能強化與周邊民主國家的合作基礎。

陳冠廷指出，當有人質疑備戰是否會升高情勢時，實際情況恰好相反，沒有能力、沒有準備，才會讓情勢升高「有備則無，不備則有」，降低風險的方式，就是準備。

陳冠廷呼籲，中國改革開放後，在經貿與科技的進步有目共睹，真正讓中國走向偉大的不會是武力擴張，而是文化、經濟與創新的正向力量，這樣的影響力才會持久，若是走上武力擴張，將會是東亞的浩劫。