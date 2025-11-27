賴清德2027武統說 侯友宜：總統有責任穩定民心

賴清德總統昨天召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並在會後記者會表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，引發熱議。新北市長侯友宜今天被問到此事時表示，總統有責任要穩定民心，讓民眾知道總統用哪些方式舒緩兩岸關係。

侯友宜說，面對台海越來越詭譎，大家非常擔憂兩岸情勢，總統有責任要穩定民心，並讓民眾能夠知道到底總統會用哪些方式舒緩兩岸之間的關係，並做好準備，這是全民的期待，希望兩岸關係及面對現在的局勢，都要做好了解，讓民眾安心。