賴清德2027武統說 侯友宜：總統有責任穩定民心

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案簽約典禮。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案簽約典禮。記者葉德正／攝影

賴清德總統昨天召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並在會後記者會表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，引發熱議。新北市長侯友宜今天被問到此事時表示，總統有責任要穩定民心，讓民眾知道總統用哪些方式舒緩兩岸關係。

侯友宜說，面對台海越來越詭譎，大家非常擔憂兩岸情勢，總統有責任要穩定民心，並讓民眾能夠知道到底總統會用哪些方式舒緩兩岸之間的關係，並做好準備，這是全民的期待，希望兩岸關係及面對現在的局勢，都要做好了解，讓民眾安心。

