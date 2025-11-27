挺賴總統1.25兆國防預算 綠黨團：堅實國防才是有效嚇阻強權侵略

賴清德總統昨宣布未來八年將投400億美元、約新台幣1.25兆，強化台灣防衛韌性及不對稱戰力，引發藍營質疑應先「催美國軍購到貨」。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，21世紀崛起的強權近年發動許多衝突與戰爭，台灣與各民主同盟都知道，面對破壞秩序的強權，堅實國防才是應對、有效嚇阻侵略。

鍾佳濱表示，從俄烏戰爭看到給歐洲盟國給北約最大的體任，就是國防安全要靠自己的努力，因此民主同盟國對於賴總統昨天的宣布，當然是抱持正面跟肯定，其實歐盟包括北約各國，也紛紛採取類似做法來提升國家安全保障，「畢竟這些破壞和平秩序的強權，必須有堅實的國防實力，才能來應對。」

鍾佳濱也以「防颱準備」做比喻，說台灣每年都會為了不一定來的颱風，做好防颱準備，只要發布颱風警報，雖然不確定颱風會不會登陸，但是全民一定會做好防颱準備，沒有人會說這個準備不應該，「做不做準備，不能改變颱風的路徑，但是沒做防颱準備，颱風一旦登陸就損失慘重，更何況安全提高戰備跟颱風不同。」他認為，有效提升戰備，可能改變侵略者的野心、有效的嚇阻侵略，也預防戰爭的發生，既然都會投資防颱準備，更應該投資防範侵略戰爭發發生的國防安全。

至於藍營稱我國應先向美方催貨先前的採購，鍾佳濱表示，在野黨忽略這1.25兆元不是大買軍艦與戰機，而是在8年內投資不對稱戰力生態系的成形，雖然我國部分軍備必須向先進國家採購是不爭事實，但全世界所有國家很難全靠自己的生產，就能完成防備，就連美國也不例外。

鍾佳濱說，不對稱戰力是賴總統宣布的1.25兆投資很重大的部分，台灣要建立自主的國防軍備的生產體系，除了國艦國造、二代高教機外，不對稱戰爭下，這些非常符合台灣目前的科技能力的短小、輕薄、數量龐大軍備，就是我國要投資的，其實美國也很希望台灣能建立自己的「非紅供應鏈」，美方非常期待台灣可發揮自己的科技跟產業的實力，補足不對稱作戰所需要的軍備的供應。

鍾佳濱指出，中共多次表達要在2027年完成武力病吞台灣的準備工作，我國當然必須在2027年也提升戰備能力，至於八年計畫前2年趕快提升戰備能力，後面6年能達到全面嚇阻的實力，「人民解放軍對台灣的軍事威脅會在什麼時候發生，沒有人知道。就像颱風什麼時候登入，我們只能預判，但沒辦法確定，總不可能在颱風走了之後再來做防颱準備吧？」