賴總統阻北京武統台灣方案 馬英九：形同宣布「準戰爭狀態」

賴清德總統宣布將投入1.25兆元國防預算，還指出北京設定2027年「武統台灣」為目標。前總統馬英九稍早於社群批評，賴總統幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，這一切應是賴總統對國際情勢與兩岸關係的判斷出大問題，呼籲賴總統放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，別把台灣拖向絕境。

賴清德總統昨舉行記者會宣布，未來8年將投入1.25兆元的國防特別預算，打造包括「台灣之盾」（T-Dome）在內的先進防衛作戰體系。賴總統還強調，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，國安團隊將全面應對，全力守護「民主台灣」。

馬英九稍早於臉書指出，賴總統此舉幾乎形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，同時將國人畫分為所謂「中國台灣」與「民主台灣」，要針對未來進行兩岸交流的政黨與民間團體，開始展開相關的嚇阻甚至具體的措施。

「我感覺很悲哀」馬英九感嘆，他擔任中華民國總統任內，兩岸擁有前所未有的和平與繁榮，雙方簽訂了23項協議，包括「兩岸經濟協議架構」（ECFA），到現在民進黨政府仍在享受其紅利，而當時的國防預算，僅有賴政府的五分之一，全世界沒有任何人覺得兩岸會打仗。

馬英九質疑，到底出了什麼事？應是賴總統對國際情勢與兩岸關係的判斷，出了相當大的問題，而他完全沒有考慮和解對話的路徑，只有不斷堆疊軍事採購與動員對抗情緒，但這個代價卻是全體台灣人民來承受。

馬英九提到，他先前曾批評日本首相高市早苗的躁進言行，賴政府不該盲目捲入，果然美國總統川普近日致電高市早苗，高市也宣布「日本沒有立場認定台灣地位」，美國不希望局勢升高，日本被迫修正，更加證實賴總統對局勢判斷有誤，還沒體認到台灣在國際上的艱難處境嗎？

馬英九指出，現在兩岸官方往來近乎斷絕，只剩包括他在內的民間人士奔走，為兩岸和平留一線生機，難道賴總統連這些僅存的善意橋梁都要砍斷嗎？呼籲賴總統放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。

馬英九呼籲，賴清德總統一定要以民為念，做真正符合台灣人利益的決定。否則花了再多的錢，如果方向錯誤，也換不得真正的和平，只會拖累台灣財政，苦果由全民承擔。