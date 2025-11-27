快訊

台灣網紅紐約濫吃霸王餐被捕關押 法官下令對她「心理評估」

逾150隻寵物待援…香港大火救出受困毛孩 數百則留言哭求：我家貓還在裡面

香港史上最慘火災！與倫敦72死高樓大火相似 專家指3因素釀「噩夢」

賴總統阻北京武統台灣方案 馬英九：形同宣布「準戰爭狀態」

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
前總統馬英九。圖／聯合報系資料照片
前總統馬英九。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統宣布將投入1.25兆元國防預算，還指出北京設定2027年「武統台灣」為目標。前總統馬英九稍早於社群批評，賴總統幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，這一切應是賴總統對國際情勢與兩岸關係的判斷出大問題，呼籲賴總統放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，別把台灣拖向絕境。

賴清德總統昨舉行記者會宣布，未來8年將投入1.25兆元的國防特別預算，打造包括「台灣之盾」（T-Dome）在內的先進防衛作戰體系。賴總統還強調，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，國安團隊將全面應對，全力守護「民主台灣」。

馬英九稍早於臉書指出，賴總統此舉幾乎形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，同時將國人畫分為所謂「中國台灣」與「民主台灣」，要針對未來進行兩岸交流的政黨與民間團體，開始展開相關的嚇阻甚至具體的措施。

「我感覺很悲哀」馬英九感嘆，他擔任中華民國總統任內，兩岸擁有前所未有的和平與繁榮，雙方簽訂了23項協議，包括「兩岸經濟協議架構」（ECFA），到現在民進黨政府仍在享受其紅利，而當時的國防預算，僅有賴政府的五分之一，全世界沒有任何人覺得兩岸會打仗。

馬英九質疑，到底出了什麼事？應是賴總統對國際情勢與兩岸關係的判斷，出了相當大的問題，而他完全沒有考慮和解對話的路徑，只有不斷堆疊軍事採購與動員對抗情緒，但這個代價卻是全體台灣人民來承受。

馬英九提到，他先前曾批評日本首相高市早苗的躁進言行，賴政府不該盲目捲入，果然美國總統川普近日致電高市早苗，高市也宣布「日本沒有立場認定台灣地位」，美國不希望局勢升高，日本被迫修正，更加證實賴總統對局勢判斷有誤，還沒體認到台灣在國際上的艱難處境嗎？

馬英九指出，現在兩岸官方往來近乎斷絕，只剩包括他在內的民間人士奔走，為兩岸和平留一線生機，難道賴總統連這些僅存的善意橋梁都要砍斷嗎？呼籲賴總統放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。

馬英九呼籲，賴清德總統一定要以民為念，做真正符合台灣人利益的決定。否則花了再多的錢，如果方向錯誤，也換不得真正的和平，只會拖累台灣財政，苦果由全民承擔。

國防預算

延伸閱讀

日本首相高市早苗以「珍珠」演繹氣場到位「皇家藍」打造高辨識度造型

華爾街日報：川普通話高市早苗 建議別在台灣議題上刺激北京

賴清德批在野：財劃法地方多分5千億 舉債違反公債法對國家發展不利

影／台股重挫近千點 賴清德總統：馬英九政權移轉時僅8000點

相關新聞

賴總統阻北京武統台灣方案 馬英九：形同宣布「準戰爭狀態」

賴清德總統宣布將投入1.25兆元國防預算，還指出北京設定2027年「武統台灣」為目標。前總統馬英九稍早於社群批評，賴總統...

賴總統2027武統說 羅智強批：準備要成烏克蘭？

賴清德總統昨在記者會提及，北京當局以2027年完成武統台灣為目標，引發軒然大波。國民黨立法黨團書記長羅智強問賴總統，到底...

【重磅快評】賴清德邏輯有誤 最大錯是打了川普耳光

賴清德總統昨天召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，隨後舉行記者會強調，北京當局以2027年完成武統台灣為目標，...

陳冠廷：不能忽視中2027推進犯台準備 自我防衛降熱戰風險

賴清德總統昨天宣布，未來8年將投入1.25兆元國防特別預算。民進黨立委陳冠廷表示，美軍印太司令阿基里諾在美國國會書面證詞...

賴清德提「2027武統說」 他批國安研判失焦幕僚品質堪憂

賴清德總統昨天提及「北京以2027年完成武統台灣為目標」，引發議論。總統府隨後澄清為「以2027為節點推進軍事準備」。醫...

賴清德2027武統說 侯友宜：總統有責任穩定民心

賴清德總統昨天召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並在會後記者會表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。