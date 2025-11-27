反對1.25兆特別預算 呂秀蓮：台灣可是世界明珠 別做火藥庫

賴清德總統25日投書華盛頓郵報，宣布將提出約1.25兆元國防特別預算案。前副總統呂秀蓮表示，台灣不要做另一個火藥庫、不做刺蝟島，台灣可以是全世界的一顆明珠。

呂秀蓮接受「下班瀚你聊」網路直播節目專訪時表示，人類歷史上第一個要滅絕的就是戰爭，既然戰爭要滅絕，為什麼還要增加武器？如果台灣要真正的和平，就要追求真正的公義，還有一些善良的美德。小國也有尊嚴，台灣為什麼不能認真討論擬定一套說辭，來和白宮說明台灣人要的是什麼？

呂秀蓮指出，她最近接觸企業界，台灣的護國神山，除了台積電以外，還包括量子科學、生物科技，其實都能很自信地說，「現在不要亮牌，我們已經超越很多了」。呂說，小小的台灣是世界的寶，不要淪為彈藥庫、刺蝟島，難道要子孫永遠上戰場嗎？

呂秀蓮表示，大家應該共同努力，讓「戰爭」這兩個字，從人類文明消失，一直編這些預算，滿足大國的軍火需要，卻不動腦筋去想如何阻止戰爭，也不能嘴巴只喊民主自由，因為現在美國總統川普根本不甩這些，他腦子裡這些都不是價值。

呂秀蓮指出，川普身邊有一群人就是投機、軍火商，告訴川普不值得為台灣再犧牲什麼，台灣應該要集眾人智慧，擬一個說帖告訴川普，如果沒有台灣，美國會失去什麼、世界會失去什麼。