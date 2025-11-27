賴總統拋1.25兆國防預算 李來希：這才是真正的錢坑
賴清德總統昨宣布，未來八年將投入1.25兆元的國防特別預算。全國公務人員協會前理事長李來希批評，把台灣當成刺蝟，1兆2500億就這樣子年年飄了，然後卻告訴國人國家財政困難，這才是真正的錢坑。
賴總統強調，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，國安團隊將全面應對，因此他宣布「守護民主台灣國安行動方案」，未來八年將投入1.25兆元的國防特別預算，打造包括「台灣之盾」（T-Dome）在內的先進防衛作戰體系。今天行政院會將通過「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，並據此編列1.25兆元國防特別預算。
李來希在臉書批評，一年400億美金的國防預算，相當於新台幣1兆2500億就這樣子年年飄了，然後賴政府卻告訴國人國家財政困難？
李來希質疑，國家的公共福利政策還要不要推動？少子化問題嚴重，還要不要處理？年輕人就業困難低薪化，還要不要面對？有限的國家資源用來做無止境的對抗，退休軍公教人員只是要求停砍退休所得而已，真的有那麼難嗎？把台灣當成刺蝟，值得嗎？會贏嗎？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言