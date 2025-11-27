賴總統拋1.25兆國防預算 李來希：這才是真正的錢坑

賴清德總統昨宣布，未來八年將投入1.25兆元的國防特別預算。全國公務人員協會前理事長李來希批評，把台灣當成刺蝟，1兆2500億就這樣子年年飄了，然後卻告訴國人國家財政困難，這才是真正的錢坑。

賴總統強調，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，國安團隊將全面應對，因此他宣布「守護民主台灣國安行動方案」，未來八年將投入1.25兆元的國防特別預算，打造包括「台灣之盾」（T-Dome）在內的先進防衛作戰體系。今天行政院會將通過「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，並據此編列1.25兆元國防特別預算。

李來希在臉書批評，一年400億美金的國防預算，相當於新台幣1兆2500億就這樣子年年飄了，然後賴政府卻告訴國人國家財政困難？

李來希質疑，國家的公共福利政策還要不要推動？少子化問題嚴重，還要不要處理？年輕人就業困難低薪化，還要不要面對？有限的國家資源用來做無止境的對抗，退休軍公教人員只是要求停砍退休所得而已，真的有那麼難嗎？把台灣當成刺蝟，值得嗎？會贏嗎？