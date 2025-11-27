快訊

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

香港大火悲劇已44死279人失聯，竹棚與發泡膠黑心惹禍？

賴總統拋1.25兆國防預算 李來希：這才是真正的錢坑

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
賴清德總統昨宣布，未來八年將投入1.25兆元的國防特別預算。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統昨宣布，未來八年將投入1.25兆元的國防特別預算。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統昨宣布，未來八年將投入1.25兆元的國防特別預算。全國公務人員協會前理事長李來希批評，把台灣當成刺蝟，1兆2500億就這樣子年年飄了，然後卻告訴國人國家財政困難，這才是真正的錢坑。

賴總統強調，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，國安團隊將全面應對，因此他宣布「守護民主台灣國安行動方案」，未來八年將投入1.25兆元的國防特別預算，打造包括「台灣之盾」（T-Dome）在內的先進防衛作戰體系。今天行政院會將通過「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，並據此編列1.25兆元國防特別預算。

李來希在臉書批評，一年400億美金的國防預算，相當於新台幣1兆2500億就這樣子年年飄了，然後賴政府卻告訴國人國家財政困難？

李來希質疑，國家的公共福利政策還要不要推動？少子化問題嚴重，還要不要處理？年輕人就業困難低薪化，還要不要面對？有限的國家資源用來做無止境的對抗，退休軍公教人員只是要求停砍退休所得而已，真的有那麼難嗎？把台灣當成刺蝟，值得嗎？會贏嗎？

國防預算

延伸閱讀

賴總統追加400億美元國防預算！網猜是「關稅籌碼」憂市場波動

總統：1.25兆打造「台灣之盾」…向美採購新型武器 帶動產業升級

總統宣布特別預算…國防供應鏈 五大領域熱轉

適逢賴總統喊1.25兆國防預算 監院：國防戰力及採購仍有改善空間

相關新聞

反對1.25兆特別預算 呂秀蓮：台灣可是世界明珠 別做火藥庫

賴清德總統25日投書華盛頓郵報，宣布將提出約1.25兆元國防特別預算案。前副總統呂秀蓮表示，台灣不要做另一個火藥庫、不做...

賴總統拋1.25兆國防預算 李來希：這才是真正的錢坑

賴清德總統昨宣布，未來八年將投入1.25兆元的國防特別預算。全國公務人員協會前理事長李來希批評，把台灣當成刺蝟，1兆25...

1.25兆「不對稱戰力採購特別預算」 得移用歲計賸餘及舉債支應

行政院會今天預計通過攸關1.25兆元軍事採購特別預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，根據國防部規畫，...

【即時短評】和平要靠國防實力更需要政治智慧

賴總統昨天宣布未來8年將投入1.25兆國防特別預算，打造「台灣之盾」等先進防衛作戰體系，2030年前國防預算達到GDP5...

賴總統「北京2027武統台灣說」府稱被誤解 王鴻薇：死不認錯

總統賴清德昨天在記者會上提及，北京當局「以2027年完成武統台灣為目標」，引發軒然大波。總統府除澄清不該片面解讀「證實」...

歡迎台灣提1.25兆國防預算 美國務院重申：支持兩岸對話

賴清德總統投書華盛頓郵報，宣布提出新台幣1.25兆元的追加國防預算，美國國務院26日對此回應表示歡迎，指美國支持台灣取得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。